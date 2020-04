Coronavirus, Fontana: “Mascherine obbligatorie anche all’aperto”

Lombardia, il Presidente Attilio Fontana sostiene che ci debba essere l’obbligo di indossare mascherine anche all’aperto.

Il 4 maggio inizia la famigerata Fase 2 in cui l’Italia ricomincerà a muovere i primi passi in una realtà ancora di convivenza con il virus. Il Covid-19 infatti non è stato sconfitto, ma il Presidente Conte, in una conferenza stampa del 26 aprile, ha spiegato quali saranno i primi passi da fare e come si dovranno muovere i cittadini in questo momento così delicato. Non tutti però si sono detti concordi con le decisione prese dal Governo e il Presidente della Lombardia, Attilio Fontana, è uno dei primi a sostenere che, second lui, l’uso delle mascherine è da rendere obbligatorio anche all’aperto.

Coronavirus, mascherine all’aperto sì o no?

Mascherina sì o mascherina no all’aperto? Questo è solo uno dei punti che crea contrasto. Ma non solo. Il nuovo DPCM del Governo Conte che entrerà in vigore dal 4 maggio 2020, lascia l’amaro in bocca a molti cittadini che pensavano di poter iniziare a muoversi e riprendere una vita pseudo-normale. Purtroppo però ci si deve muovere con molta cautela e soprattutto a piccoli passi. Infatti in questi momenti così complicati ogni minima mossa azzardata potrebbe causare un nuovo aumento dei contagi e, come ha dichiarato lo stesso Conte, è tutto pronto per un eventuale lockdown di ritorno.

Fontana: “Ho parlato con molti scienziati”

Il Presidente della Lombardia Fontana si è detto quindi molto cauto nel ricominciare a vivere “normalmente” e, intervistato da Sky Tg24 ha ribadito che secondo lui l’uso delle mascherine deve essere obbligatorio anche all’aperto. Il motivo pare essere legato a delle ultime notizie in cui pare che il virus si diffonda nell’aria: “Io credo che l’uso delle mascherine debba essere obbligatorio anche all’aperto. Ho parlato con molti scienziati e mi hanno detto che dovrebbe essere tenuta anche fuori casa. Io ribadirei quindi l’obbligo in Lombardia, tenuto anche conto che pare che il coronavirus si diffonda nell’aria. Io tenderei a ribadire l’obbligo, ma vorrei avere garanzie anche dalla Protezione civile circa la fornitura di mascherine per la popolazione”. Una spiegazione chiara quella del Presidente Fontana e ora vedremo cosa deciderà la regione in merito.

I dubbi sulle ordinanze in merito alla ripartenza del 4 maggio

Proprio su questo punto la popolazione scientifica si è divisa. C’è chi parla di dittatura in merito a questi dispositivi di protezione personale. Sicuramente la situazione è molto delicata e, come abbiamo detto, ogni mossa potrebbe essere un rischioso passo falso che fa precipitare la situazione. Una linea comune sarebbe necessaria, accompagnata chiaramente da specifiche spiegazioni scientifiche che aiutino la popolazione a capire meglio il motivo del perché di certe decisioni.