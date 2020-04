Paola Di Benedetto, in un’intervista rilasciata a “Il Giornale”, ha raccontato un retroscena inedito avvenuto dopo la finale con Antonio Zequila

La quarta edizione del Grande Fratello Vip resterà sicuramente nella storia del programma. L’edizione è stata segnata dall’emergenza Coronavirus, che ha condizionato anche il corso nella casa dei concorrenti. La produzione, contravvenendo alle regole del programma, è stata costretta ad informare gli inquilini della casa su cosa stesse accadendo in Italia. La rete del Biscione ha deciso di non sospendere il programma e di andare in onda sino alla finale. La quarta edizione ha visto trionfare Paola Di Benedetto: l’ex Madre Natura ha battuto in finale Paolo Ciavarro. Il gradino più basso del podio è stato assegnato a Sossio Aruta.

Paola Di Benedetto, retroscena inedito su Antonio Zequila

La vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello ha rilasciato un’intervista a Il Giornale, nella quale ha parlato del suo rapporto con Antonio Zequila: “All’inizio con lui scherzavamo e ci spalleggiavamo molto, eravamo davvero complici. Quando poi è entrata Sara Soldati, ho notato che lui iniziava ad avere un atteggiamento piuttosto oppressivo”. L’ingresso della Soldati, dunque, pare abbia mutato gli equilibri nell’amicizia tra Antonio e Paola. La modella poi ha aggiunto: “Ci siamo quindi punzecchiati a vicenda e poi lui ha usato termini poco carini. Da parte mia gli ho risposto, forse anche esagerando”. La Di Benedetto ha confessato che in futuro potrebbe ‘perdonare’ Zequila e poi ha svelato un retroscena avvenuto dopo la finale del reality show: “Quando c’è stata la proclamazione lui era in studio ma non l’ho visto avvicinarsi neanche per complimentarsi. Non ho visto da parte sua nessuno spirito sportivo, in fondo si trattava di un gioco e al suo posto io l’avrei fatto”.

Ad oggi, dunque, i rapporti restano incrinati, ma in futuro la vincitrice del GF VIP 4 e il suo ex coinquilino potrebbero riappacificarsi.