Chi è Stefano Martinelli: età, carriera e vita privata dell”atleta totale italiano’ di Avanti un Altro, che in passato ha lavorato anche con Leonardo Pieraccioni.

Avanti un Altro è senza alcun dubbio un programma amatissimo del palinsesto televisivo italiano. Il programma condotto da Paolo Bonolis, con la collaborazione della sua storica spalla Luca Laurenti, va in onda tutte le sere su Canale 5 prima del TG delle 20:00 e regala momenti di grande spensieratezza e divertimento al pubblico. Quiz, risate e tanti personaggi davvero ‘singolari’ sono gli ingredienti di questo programma che ormai va avanti dal 2011, sempre con grande successo. Oltre ai concorrenti che si avvicendano in ogni puntata e ai ‘valletti’ scelti ogni sera dal conduttore, grandi protagonisti dello show sono i personaggi che di volta in volta intervengono per fare le domande ai concorrenti. Il famoso ‘salottino’ di Avanti un Altro, infatti, è pieno di incredibili personaggi divertenti o comunque molto ‘particolari’, che spesso danno vita a imperdibili siparietti con Bonolis e i concorrenti: la Bonas, la Dottoressa, la Regina del Web, il Principe Azzurro e l’Uomo Fitness sono solo alcuni dei protagonisti dello show di Canale 5. Tra loro spicca anche l’‘atleta totale italiano’, che risponde al nome di Stefano Martinelli. Cosa sapete di lui? Scopriamo insieme qualche dettaglio sulla sua vita e sulla sua carriera.

Avanti un Altro, chi è Stefano Martinelli: età e carriera dell”atleta totale italiano’, che ha lavorato anche con Pieraccioni

Tutti lo conoscono come ‘l’atleta totale italiano’ di Avanti un Altro, un personaggio che va in giro con la sua mini-tutina azzurra, convinto di essere bravo in qualsiasi sport, cosa difficile da credere visto il suo fisico mingherlino e tutt’altro che muscoloso. E’ grazie a questo simpatico e goffo personaggio che Stefano Martinelli è diventato famoso in Italia. Ma lui, attore e comico toscano, ha fatto anche molto altro. Nato a Pietrasanta, provincia di Lucca, il 23 gennaio 1986, Stefano ha 34 anni ed è un toscano ‘doc’, fin da bambino appassionato di recitazione. La sua vita, infatti, è stata tutta caratterizzata dall’amore per questa meravigliosa arte, che lo ha portato già a 10 anni sul palco di Tutti In Piazza, programma condotto da Gerry Scotti e Alba Parietti, in cui Stefano era un giovanissimo barzellettiere. Poi ci sono state le esperienze, sempre come comico, al Laboratorio Zelig e a Ciao Darwin, anche se per una sola puntata.

Ma nella sua carriera non è mancato anche il cinema. Martinelli, infatti, ha recitato addirittura con il suo conterraneo Leonardo Pieraccioni nei film ‘Un Fantastico via vai’ e ‘Se son rose…’, facendo anche una comparsa nel film di Paolo Virzì, ‘La pazza gioia’. Ma è la televisione che ha regalato a Stefano la maggiore notorietà, in particolare il personaggio dell’atleta totale italiano, creato dalla fantasia di Paolo Bonolis e perfettamente personificato da Martinelli.

La vita privata di Stefano: amori e sogni nel cassetto

Nonostante sia molto attivo sui social, Stefano Martinelli mantiene un certo riserbo sulla sua vita privata, della quale si sa appunto molto poco. Dal suo profilo Instagram si evince che ha una fidanzata storica, con la quale lo scorso ottobre ha festeggiato 17 anni d’amore.

In una recente intervista, Stefano ha anche dichiarato che il suo sogno nel cassetto è quello di lavorare accanto a un altro grande artista toscano come lui, Roberto Benigni.