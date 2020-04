Federica Panicucci torna a Mattino Cinque: “Ci sono le condizioni e useremo tutte le precauzioni necessarie”, le parole della conduttrice a Tv Sorrisi e Canzoni.

Federica Panicucci è pronta a tornare in onda con Mattino Cinque. È stata la stessa conduttrice a svelarlo, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Al timone del programma di Canale 5, al momento, c’è soltanto Francesco Vecchi, ma da lunedì 4 Maggio la Panicucci tornerà ad affiancarlo. “Con l’azienda abbiamo concordato che il mio rientro sarà lunedì 4 maggio. Ci sono le condizioni e useremo tutte le precauzioni necessarie“, afferma la conduttrice Mediaset al settimanale.

Federica Panicucci tornerà a Mattino Cinque da lunedì 4 maggio. Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice spiega di aver trovato l’accordo con l’azienda per ripartire proprio all’inizio della prossima settimana. Da inizio marzo, il programma era passato alla conduzione singola di Francesco Vecchi e ha avuto come unico obiettivo quello di aggiornare i telespettatori sull’emergenza sanitaria presente nel nostro Paese: da qui il cambio nome in “Mattino Cinque – Speciale Coronavirus“. Ma dal prossimo lunedì, il giornalista sarà nuovamente affiancato da Federica Panicucci. Con tutte le precauzioni necessarie, naturalmente, per lavorare nella massima sicurezza ed evitare ogni possibile contagio da Coronavirus. L’annuncio del ritorno in onda della conduttrice è arrivato anche sui social ufficiali della Mediaset e della trasmissione di Canale 5:

Una splendida notizia per i fan della trasmissione, che, per i mesi di marzo e aprile, aveva ampliato il suo spazio informativo, dedicandosi completamente all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. La versione abituale, con la conduzione di Federica Panicucci, era stata sospesa da lunedì 16 marzo. Tra qualche giorno, però, i fan del programma di Canale 5 ritroveranno in diretta anche la conduttrice.