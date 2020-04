Uomini e Donne, rivelazione piccante di Gemma Galgani: le sue parole

Gemma Galgani, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, si è lasciata andare ad una rivelazione piccante: le parole della dama di Uomini e Donne

Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, è stato uno dei primi a riaprire i battenti. Il dating show di Canale 5 è stato sospeso in seguito all’emergenza Coronavirus, causando un vuoto quasi incolmabile nei palinsesti della rete del Biscione. Mediaset, infatti, ha cercato di ovviare inserendo una serie televisiva, ma gli ascolti non erano gli stessi. La produzione di Maria De Filippi si è reinventata un nuovo format per consentire la ripartenza del programma. Le protagonista sono esclusivamente Giovanna Abate e Gemma Galgani, rispettivamente tronista e dama del programma. Le due potranno iniziare la conoscenza con nuovi corteggiatori e continuare quella con i vecchi esclusivamente attraverso l’utilizzo della chat e delle videochiamate. Il programma della De Filippi, insomma, si adatta alle nuove misure restrittive.

Uomini e Donne, la rivelazione piccante di Gemma Galgani

Gemma è una delle protagoniste di questo nuovo format ideato dalla produzione del dating show di Maria De Filippi. La dama è un pilastro fondamentale del programma e su di lei sono stati cuciti anche altri speciali, come quello della lettera mandata al suo ex compagno Giorgio Manetti, andato in onda in prima serata su Canale 5. La Galgani si è sentita subito a suo agio in questo nuovo format ed ha iniziato la conoscenza tramite chat con nuovi corteggiatori. Lo strumento usato dalla dama, però, contiene grossi rischi: dietro la chat, infatti, potrebbe celarsi anche un account falso, cosiddetto fake, che potrebbe ingannare la dama torinese. Uno dei corteggiatori, ad esempio, si fa chiamare ‘Occhi blu’ e la foto usata come immagine di profilo sembrerebbe rubata ad un attore famoso.

Nel frattempo, la Galgani ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, al quale ha parlato del nuovo format del programma: “Io mi fido delle chat” – ha esclamato – “Per natura sono una donna curiosa e ottimista”. La donna ha aggiunto che parlare a distanza è un modo per non tuffarsi subito in avventure sbagliate, come avvenuto in passato. La Galgani poi si è lasciata andare ad una rivelazione abbastanza piccante: “Nelle parole che mi hanno scritto si mescolano romanticismo e sensualità. Come avete visto mi sono arrivati anche dei messaggi molto piccanti”.

La dama torinese ha parlato anche della sua acerrima rivale, Tina Cipollari, ed ha dichiarato: “Non la ferma nemmeno l’emergenza sanitaria. È impavida e ancora più spietata. La cosa che mi ferisce di più è la sua lingua biforcuta. Non c’è arma più tagliente della parola”.