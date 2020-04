Firenze, coppia di anziani senza cibo e riscaldamento da giorni: la richiesta di aiuto ai Carabinieri

Firenze, coppia di anziani al freddo e senza cibo da giorni: la richiesta di aiuto ai Carabinieri per ricevere una stufetta di emergenza.

Una storia da brividi, quella di una coppia di anziani di Firenze. Lui 87 anni e lei 84 anni, per giorni sono rimasti in casa al freddo, a causa di un guasto nell’impianto di riscaldamento. Per ripararsi dal freddo, la coppia si è rivolta al carabinieri che, una volta entrati nell’abitazione, hanno realizzato che i due anziani non avevano neanche cibo. La coppia è stata presa in carico dai Servizi Sociali del Comune, che interverranno con misure di sostegno continuative.

Firenze, coppia di anziani al freddo e senza cibo da giorni: intervengono i Carabinieri e i Servizi Sociali

Una richiesta di aiuto per potere avere una stufetta di emergenza e proteggersi dal freddo. È stato questo il motivo che ha spinto una coppia di anziani di Firenze a chiamare i Carabinieri. Lui 87 anni e lei 84, gli anziani sono rivolti ai Carabinieri, che non hanno perso a raggiungere il posto, dove, però, hanno fatto un’altra amara scoperta. L’uomo, ottantasettenne, ha raccontato ai militari di non avere neanche da mangiare, a causa di ristrettezze economiche e poiché la donna che si occupava solitamente della spesa, al momento non era disponibile. Inoltre, gli anziani hanno dichiarato di avere paura di uscire di casa a causa dell’emergenza Coronavirus. Un racconto che non è poteva passare inosservato e che ha fatto subito scattare la segnalazione alla Centrale Operativa della polizia Municipale. La Protezione Civile ha inserito la coppia nella lista della consegna pasti per la quarantena. Inoltre, dopo la segnalazione dei Carabinieri, i Servizi Sociali hanno preso in carico la coppia.