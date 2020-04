Le frasi, le poesie e l’appello che ha reso celebre Karol Wojtyla, il polacco fatto papa con il nome di Giovanni Paolo II

Giovanni Paolo II è stato un papa molto amato dalle genti. È stato il primo papa non italiano dopo 455 anni, il primo pontefice polacco della storia e il primo proveniente da un paese di lingua slava. Il suo pontificato è durato 26 anni, 5 mesi e 17 giorni ed è stato il terzo pontificato più lungo in assoluto, dopo quello di Pio IX e quello tradizionalmente attribuito a Pietro apostolo. Egli intraprese sin dal subito una vigorosa azione politica e diplomatica contro il comunismo e l’oppressione politica. Per questo motivo è considerato uno degli artefici del crollo dei sistemi del socialismo reale. Ha combattuto la teologia della liberazione ed ha stigmatizzato il capitalismo e il consumismo sfrenati. Nel campo della morale, invece, si oppose fermamente all’aborto ed all’eutanasia. Fu detto “l’atleta di Dio” per le varie passioni sportive: ha praticato sci, nuoto, canottaggio, calcio ed era un amante della montagna. Il 1º maggio 2011 è stato proclamato beato dal suo successore Benedetto XVI, mentre il 27 aprile 2014 è stato proclamato santo da papa Francesco.

Giovanni Paolo II, l’appello che l’ha reso celebre

Karol Wojtyla è stato eletto papa il 16 ottobre del 1978, giorno in cui viene festeggiato. Le parole con cui Giovanni Paolo inaugurò il suo pontificato sono rimaste impresse nella storia. Egli fece un fragoroso appello, dichiarando: “Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo! Alla sua salvatrice potestà aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura! Cristo sa cosa è dentro l’uomo. Solo lui lo sa!”. Parole che ancora oggi vengono ricordate dai fedeli. Il suo pontificato ha segnato una frattura nella Chiesa, segnando un solco tra un’età e l’altra.

Papa Wojtyla è ricordato anche per altre frasi, di seguito riportiamo quelle più famose: “Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro”; “La pace non può regnare tra gli uomini se prima non regna nel cuore di ciascuno di loro”; “Non c’è pace senza giustizia, non c’è giustizia senza perdono”; “Ricco non è colui che possiede, ma colui che dà, colui che è capace di dare”; “Non c’è speranza senza paura e paura senza speranza”; “L’amore è la forza costruttiva di ogni positivo cammino per l’umanità”.

L’elenco sarebbe infinito, ma noi abbiamo cercato di prendere le più belle di un uomo che ha fatto la storia e che è entrato nei nostri cuori.