Morta Ashley Ross: aveva partecipato a “Piccole Donne”

Ashley Ross è morta all’età di 34 anni in seguito ad un incidente stradale: è stata una delle star del reality show “Piccole Donne”

Lutto nel mondo dei reality show americani: è morta Ashley Ross, meglio conosciuta anche come Minnie. La donna aveva 34 anni ed è divenuta una star della televisione grazie al reality show “Little Women: Atlanta“. Il reality è stato trasmesso anche in Italia su LEI con il titolo di “Piccole Donne” e vede protagoniste un gruppo di ragazze alle prese con il nanismo. “Little Women: Atlanta” è andato in onda finora per cinque stagioni tutte con Ashley “Minnie” Ross tra le protagoniste. Con lei anche Bri Barlup, Tiffany ‘Monie’ Cashette, Emily Fernandez, le gemelle Andrea e Amanda Salinas. Prima del successo, Minnie era una parrucchiera. Nel 2017 è stata ricoverata in ospedale, dove le è stata diagnosticata l‘insufficienza cardiaca congestizia, patologia genetica non legata al nanismo. Nel marzo 2019, invece, ha annunciato di avere una relazione con il produttore musicale Slickbeatz.

Ashley Ross, le cause della morte

La morte di Ross è stata annunciata dalla sua agente, Liz Dixson, alla CNN. Minnie, com’era conosciuta nel reality show americano, è stata coinvolta in un incidente domenica sera ad Atlanta intorno alle 23. La donna è deceduta quasi 24 ore dopo, lunedì 27 aprile, al Grady Memorial Hospital, nella città della Georgia. L’agente ha voluto ricordare la Ross con queste parole: “Ashley era una persona dolce, gentile e con un cuore grande. Sarà ricordata per il suo sorriso contagioso“. La notizia della morte della donna è stata confermata anche qualche ora dopo dalla famiglia sulla pagina Instagram della star: “È con profonda tristezza che confermiamo a nome della famiglia che Ashley Ross, alias “Ms Minnie” di Little Women Atlanta, non è sopravvissuta alle lesioni di un tragico incidente d’auto all’età di 34 anni. La famiglia chiede rispettosamente la privacy mentre vive il proprio dolore in questo momento molto difficile”

Poche ore fa è arrivato anche il messaggio del fidanzato, il produttore musicale Slickbeatz, sul suo account Instagram: “Nel momento in cui ti ho visto, mi sono reso conto che sei tutto ciò che ho cercato per tutta la mia vita. Ti amo oggi, ti amo domani e ti amerò tra dieci anni. Mi manchi baby”. Il post ovviamente è stato commentato da amici, colleghi e dai fan della coppia e soprattutto di Minnie, che oggi sono tutti tristi e si stringono attorno alla famiglia di Ashley.