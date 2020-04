Coronavirus, il commissario Arcuri avverte sull’app Immuni: ‘Assoluta garanzia della privacy’

Coronavirus, in conferenza stampa il commissario Arcuri ha avvertito che l’app Immuni rispetta la piena ed assoluta garanzia della privacy.

Siamo nell’era della tecnologia, lo sappiamo. Non è un caso, infatti, se la maggior parte delle nostre giornate le trascorriamo attaccati ai nostri smartphone, navigando sui cosiddetti social network, chattando, ascoltando musica e tanto altro ancora. È proprio per questo motivo che, come raccontato in un nostro recente articolo, si è riusciti ad individuare un’app, denominata Immuni, che permette di controllare e monitorare, durante la Fase Due dell’emergenza Coronavirus, tutti i contagi da Covid-19 all’interno del nostro Paese. Sappiamo in prossimità di questa fase, lo sappiamo. Ed è per questo motivo che Domenico Arcuri, durante la conferenza odierna presso la sede della Protezione Civile, ne ha voluto ampiamente parlare. Specificando, quindi, non soltanto la data di uscita su tutti i nostri smartphone, ma anche che essa rispetterà alla grande la privacy di ciascuno di noi.

Coronavirus, Arcuri fa chiarezza sull’app Immuni

Da lunedì 4 Maggio, come ben sappiamo, si da inizio alla famosa e tanto agognata Fase Due dell’emergenza Coronavirus. E con essa, come specificato da Domenico Arcuri nel corso della conferenza odierna presso la sede della Protezione Civile, partirà anche l’app Immuni. Ecco, in che cosa consiste esattamente? Come specificato in un nostro recente articolo, questa funzione permette di segnalare il contatto con un positivo da Covid-19 per più di 15 minuti e da una distanza di 15 minuti. Inizialmente l’applicazione, che verrà utilizzata tramite Bluetooth, avrà la funzione della cosiddetta ‘Contact racing’ soltanto successivamente, poi, verrà ampliata di altre ed indispensabili funzioni. Ma non è affatto finita qui. Ecco cosa ha specificato nel minimo dettaglio.

Come specificata da Domenico Arcuri nel corso della conferenza odierna presso la sede della Protezione Civile, l’applicazione garantirà la piena ed assoluta privacy. Seppure gli italiani, che decideranno di usufruire di tale tecnologia, potranno scegliere se memorizzare i dati sul proprio telefonino o di condividerli su un server italiani, avranno sempre garantita la propria privacy. ‘I dati sono criptati’, dice il commissario.

Domenico Arcuri sulle mascherine

Il commissario ha parlato anche della questione delle mascherine. Come specificato anche dal premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di Domenica 26 Aprile, è indispensabile che, anche nella Fase Due del contenimento del Coronavirus, le persone indossino le mascherine ed, ovviamente, tutte le altre misure precauzionali utili a ridurre al minimo il contagio da Covid-19. A tal proposito, Arcuri ha ribadito che la protezione civile è in grado di consegnare, da lunedì, circa 12 milioni di mascherine al giorno.

