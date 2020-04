Amici Speciali, grande assente nel cast del talent show di Maria De Filippi: spiegato il motivo su Instagram attraverso delle stories

E’ di pochi giorni fa la conferma della produzione della nuova edizione di Amici, che stavolta porta il nome ‘Amici Speciali’ e vedrà sfidarsi grandi big del passato che si sono particolarmente distinti sul palco del Talent e fuori. Un cast davvero eccezionale, a cui parteciperanno anche Gaia Gozzi, vincitrice dell’ultima edizione e Javier Rojas, vincitore del circuito danza dell’ultima edizione. Tra i concorrenti di questa edizione spiccano: Giordana Angi, Alberto Urso, Umberto, Muller Andreas, Random, Gaia Gozzi, Javier Rojas, Alessio Gaudino, Gabriele Esposito, The Kolors, Irama e Michele Bravi. Molti si aspettavano di rivedere sul piccolo schermo altri artisti che negli anni passati hanno avuto un grandissimo successo grazie al talent show e tra loro uno in particolare. Il ragazzo in questione ci ha tenuto a specificare attraverso delle instagram Stories le motivazioni per cui non potrà essere presente al talent, nonostante questo lo dispiaccia moltissimo.

Amici Speciali, grande assente nel cast: spiegato il motivo su Instagram

Dopo aver ricevuto la conferma della messa in onda del talent moltissimi sono stati i commenti positivi da parte dei fan. Dopo quanto accaduto con la versione classica del talent, a causa dell’arrivo del Coronavirus, molti avevano ipotizzato che la versione vip, con gli ex concorrenti del talent non sarebbe andata in onda. Invee qualche giorno fa la splendida notizia. L’ufficio stampa del talent ha voluto comunicare ai telespettatori che il programma si farà e proprio in virtù del periodo difficile che stiamo affrontando, la De Filippi e tutto lo staff ha voluto portare avanti il progetto in modo da offrire alle persone un po di sano svago. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo, ma per tutti coloro che speravano di vedere nel cast anche Sebastian Melo, purtroppo è arrivata l’amara notizia. Il ballerino non farà parte del cast, nonostante questo lo dispiaccia moltissimo e ne spiega i motivi attraverso il suo canale ufficiale Instagram.

Il ballerino come potete vedere spiega che purtroppo vista la situazione il programma per motivi legati alla sicurezza degli artisti e dei collaboratori non ha potuto inserirlo nel cast. Probabilmente i piani iniziali erano diversi e la produzione ha dovuto cercare dei compromessi per far si che il lavoro sia svolto in sicurezza e che al contempo il progetto vada in porto. Non mancano però i suoi auguri di buona fortuna per i compagni.