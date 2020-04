Coronavirus, Federica Sciarelli spiega com’è cambiato ‘Chi l’ha Visto?’ da quando è cominciata l’emergenza: “Ogni volta è un incubo”, ecco le parole della conduttrice.

Federica Sciarelli conduce ‘Chi L’ha Visto?’ ormai da 16 edizioni, sempre con un grande successo e seguito. Mai, però, le era capitato di dover affrontare un momento così difficile come questo dell’emergenza Coronavirus, che ha cambiato radicalmente la messa in onda del suo programma. ‘Chi L’Ha Visto?’, infatti, è una delle poche trasmissioni che non sono state interrotte a causa della pandemia, ma inevitabilmente ha subito delle modifiche affinché fossero limitate al minimo le possibilità di contagio. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Federica Sciarelli ha raccontato come si svolge ogni settimana la messa in onda del programma e com’è cambiato il suo lavoro con l’emergenza: ecco le sue parole nel dettaglio.

‘Chi L’ha visto?’, com’è cambiato il programma con l’emergenza Coronavirus: le parole di Federica Sciarelli

Federica Sciarelli ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, nella quale ha spiegato com’è cambiato il suo programma ‘Chi L’ha visto?’ da quando è cominciata l’emergenza Coronavirus, che ha causato la sospensione di numerose trasmissioni e diverse modifiche per quelli rimasti in onda. La Sciarelli ha raccontato che tutti gli inviati del suo programma che lavorano fuori dal Lazio, inviano il girato in sede per il montaggio, mentre quelli che sono solitamente su Roma non possono tornare negli studi Rai per due settimane ogni qualvolta sono costretti a uscire dalla provincia. Una serie di limitazioni importanti, dunque, alle quali si aggiunge la misurazione della temperatura per tutti quelli che accedono agli studi, compresa la conduttrice: “Ogni volta è incubo”, ha raccontato la Sciarelli, “perché se qualcuno di noi ha la febbre rischiamo di non poter andare in onda. A ogni controllo spero che io e i miei colleghi stiamo bene, altrimenti ci rispediscono a casa”.

La conduttrice ha anche ironizzato sul fatto che da quando c’è l’emergenza, lei va in onda con un look meno curato del solito, vista l’assenza dei parrucchieri: “Vado in onda con i capelli ‘ a scopa’, come quando esco dalla doccia”.