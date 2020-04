Il commissario staordinario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri annuncia: “Da lunedì 12 milioni di mascherine al giorno”

L’emergenza Coronavirus continua a mietere vittime nel nostro paese. L’Italia è una delle nazioni più colpite dal virus nato in Oriente. La curva dei contagi, però, sta lentamente decrescendo e il paese si avvicina alla tanto agognata fase 2, ovvero quella di convivenza con il virus. Da lunedì 4 maggio ci saranno nuove regole, nuove norme, nuovi comportamenti da usare. Tutti ovviamente sono stati spiegati in conferenza stampa dal premier Giuseppe Conte. Alcune attività potranno ripartire, gli italiani potranno far visita ai ‘congiunti’ e gli spostamenti saranno così meno ‘limitati’. Il paese però dovrà sempre tenere alta l’allerta, perchè il Covid-19 è sempre presente nel nostro paese e continua a contagiare.

Coronavirus, l’annuncio di Arcuri sulle mascherine

Nella fase 2 saranno ancora più importanti il distanziamento sociale e l’uso delle mascherine. Ancora oggi, però, non tutte le farmacie ne sono provviste. Il paese dunque si sta attrezzando per produrne ogni giorno e consentire a tutti i cittadini di esserne provvisti. Il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri nel corso di un’audizione davanti alle commissioni riunite Finanze e Attività Produttive della Camera ha fatto il punto sulla distribuzione di mascherine, annunciando: “Da lunedì 4 maggio se serviranno possiamo distribuire 12 milioni di mascherine al giorno”. Un annuncio che fa ben sperare, ma per il futuro si conta addirittura di aumentare la produzione: “da giugno 18 milioni al giorno, da agosto 24 milioni”. Le mascherine saranno distribuite gratis a sanità, Pubblica amministrazione, forze dell’ordine e servizi essenziali. Da lunedì prossimo saranno distribuite anche ai trasporti pubblici locali e alle Rsa pubbliche e private. Ai cittadini, invece, saranno vendute ad un prezzo calmierato, come stabilito nell’ultimo decreto del governo. Gli italiani potranno acquistare le mascherine a 0,50 centesimi e senza l’aggiunta di Iva. La distribuzione di dodici mascherine al giorno, solo nel mese di maggio, consentirà agli italiani di indossarle sempre, ogniqualvolta dovranno uscire per motivi di salute, lavoro, per andare a fare la spesa e dal 4 maggio anche per andare a trovare i ‘congiunti’.

Nelle prossime ore sarà anche specificato quali sono i cosiddetti ‘congiunti’. Oltre ai parenti stretti infatti (genitori, nonni), gli italiani potranno raggiungere anche il proprio compagno o la propria compagna. Tutti ovviamente dovranno portare con sé l’autocertificazione, che dal 4 maggio cambierà nuovamente. Un lento ritorno alla ‘vita normale’ che si spera possa portare i suoi frutti sia dal punto di vista sanitario che soprattutto economico. L’Italia, come gli altri paesi dell’Unione Europea, ha bisogno di ripartire.