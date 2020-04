Adriana Volpe, splendido annuncio su Instagram: “Non vedo l’ora”

Adriana Volpe pubblica uno splendido annuncio su Instagram: “Non vedo l’ora”, ecco di cosa si tratta e le sue parole pubblicate sui social

Adriana Volpe è stata una delle concorrenti più carismatiche della quarta edizione del Grande Fratello Vip. La conduttrice è entrata nella casa più spiata d’Italia mettendo alle spalle il suo passato in Rai e un addio abbastanza burrascoso con “I fatti vostri“. La donna, infatti, aveva avuto una discussione con Giancarlo Magalli, conduttore del programma e collega, e nella casa ha più volte affrontato l’argomento. La Volpe è stata eletta la regina della casa, capace di gestire un bel gruppo e di portare quasi tutti dalla sua parte. La conduttrice, però, ha dovuto lasciare il programma perchè l’emergenza Coronavirus sfortunatamente ha colpito anche la sua famiglia. Il suocero, Ernesto Parli, si è spento poco dopo l’uscita dalla casa della Volpe. Una tragedia immane, che la Volpe non poteva affrontare restando chiusa tra le quattro mura site negli studi di Cinecittà.

Adriana Volpe, splendido annuncio su Instagram

Durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 4 si vociferava di un ritorno della Volpe in televisione. La rete del Biscione, secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete, pare avesse avuto l’idea di affidare a lei e al suo amico e collega Michele Cucuzza la conduzione di Mattino 5 versione estate. La notizia, però, non ha mai trovato fondamento e anche Cucuzza, ai nostri microfoni, confessò: “Non ne so nulla, anche io ho letto la notizia sul web. Lo prendo come un auspicio“.Riguardo alla collega, invece, Cucuzza dichiarò: “Conosco e stimo Adriana Volpe, ci siamo trovati bene nella casa e con lei potrei fare qualunque cosa. Aspetto che esca dalla casa, ma penso possa vincere”. Ad oggi, invece, l’ipotesi sembrerebbe tramontata del tutto, dato che Adriana sarà la conduttrice di un nuovo programma, in onda su TV8 e non sui canali Mediaset. L’annuncio era nell’aria e a darlo è stata proprio la conduttrice attraverso il proprio account social: “Non vedo l’ora di entrare nelle vostre case insieme ad una squadra all’avanguardia targata Sky. Sarò con voi in diretta ogni giorno dal lunedì al venerdì, da questa estate sempre insieme. Io ci sarò…voi sarete con me?”. La conduttrice non sarà sola: con lei, infatti, ci sarà Alessio Viola, altro giornalista che lavora a Sky e in particolare a TV8.

L’annuncio ovviamente ha reso felici i fan di Adriana, che durante la sua esperienza nella casa del GF VIP 4 si sono moltiplicati.