Durante questa emergenza Coronavirus, Paola Barale è stata la protagonista di uno splendido gesto: ecco cosa ha raccontato recentemente.

A causa dell’emergenza Coronavirus, lo sappiamo, stiamo vivendo uno dei periodi più drammatici e difficili di questi ultimi anni. È proprio per questo motivo che tantissime e numerosissime persone, a causa delle perdita momentanea del loro lavoro o della chiusura delle loro attività, sono costretti a non ricevere alcune entrata economica nelle loro case. E per questo sono costretti, spesso e volentieri, a chiedere aiuto. Ecco. Proprio in merito a questo, in una recente intervista per Di Lei, Paola Barale ha raccontato di uno splendido gesto fatto proprio in concomitanza con questo drammatico momento. ‘Sto aiutando la Croce Rossa’, ha detto l’ex conduttrice di Buona Domenica. Rivelando, tra l’altro, di impegnarsi costantemente nella raccolta della spesa per tutti coloro che, purtroppo, adesso non possono permettersela. Vediamo nel minimo dettaglio tutte le sue dichiarazioni.

Paola Barale, splendido gesto durante l’emergenza Coronavirus

Come raccontato da Paola Barale in una recente intervista per Di Lei, l’ex conduttrice di Buona Domenica ha dichiarato di non stare attraversando affatto un periodo molto facile. Come tanti altri personaggi dello spettacolo, anche l’ex moglie di Gianni Sperti ha purtroppo momentaneamente perso il lavoro a causa dell’emergenza Coronavirus. Al giornale, infatti, la Barale ha raccontato di aver interrotto lo spettacolo teatrale di cui era protagonista da qualche mese. E che, purtroppo, le riprese di un film che sarebbero dovute iniziare ad aprile sono state sospese. Tuttavia, nonostante questo periodo ‘buio’ per lei, Paola ha deciso ugualmente di aiutare le persone bisognose. ‘Avevo due possibilità: o stare a casa sentendomi vittima della situazione, oppure cercare di essere d’aiuto’, ha detto la Barale per spiegare per quale motivo ha deciso di aiutare la Croce Rossa Italiana.

‘Nello specifico con la Croce Rossa, mi occupo della raccolta di generi alimentari per chi non può fare la spesa per motivi economici’, ha detto Paola Barale al giornale Di Lei. Insomma, l’ex conduttrice di Buona Domenica, ammettiamolo, è stata la protagonista di uno splendido gesto. Che, senza alcun dubbio, verrà difficilmente dimenticato. Complimenti!

Come sta trascorrendo la quarantena?

Ovviamente, ha spiegato tutto nel minimo dettaglio, Paola Barale. A Di Lei, infatti, l’ex conduttrice televisiva ha raccontato di stare trascorrendo questa quarantena completamente da sola. I suoi genitori, al quale è molto legata, non li vede dal 29 Febbraio, giorno del compleanno di sua madre. E, com’è giusto che sia, le mancano davvero moltissimo. ‘Ho la fortuna di avere tutti e due i genitori’, ha detto la Barale.