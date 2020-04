Paola Di Benedetto taglia i capelli da sola: il risultato è imperdibile; il video postato su Instagram non è passato inosservato.

È uno dei personaggi più amati del momento. Merito della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, dove, contro ogni pronostico, è risultata vincitrice. Parliamo della bellissima Paola Di Benedetto, ex Madre Natura di Ciao Darwin e fidanzata del cantante Federico Rossi. Con la sua semplicità e la sua naturalezza, Paola ha conquistato tutti durante la sua esperienza nella Casa più spiata della tv, riuscendo a battere tutto il resto dei concorrenti. E, ora che il reality è terminato, i fan si tengono in contatto con la loro beniamina attraverso i social. In particolare Instagram, il social network preferito dai vip. È proprio lì che, poco fa, Paola ha condiviso con i suoi followers un video molto particolare. E molto utile per le donne. La vincitrice del GF Vip, infatti, ha deciso di pubblicare un video durante il quale dà una spuntatina ai suoi capelli, seguendo i consigli del suo amico e parrucchiere di fiducia Pietro. Nelle immagini, Paola mostra i vari procedimenti da seguire per un taglio perfetto. Curiosi di vedere il risultato? Ve lo mostriamo subito.

“È giunta l’ora di dare una spuntatina ai capelli”. È quello che ha pensato la bellissima Paola Di Benedetto qualche ora fa,ma, ammettiamolo, è il pensiero di tutti noi. Con i parrucchieri ancora chiusi per un bel po’, sono davvero in tanti ad improvvisarsi ‘hairstylist in casa. Lo ha fatto anche la vincitrice del GF Vip 4, che, seguendo i consigli di un professionista, ha deciso di tagliare un po’ la sua bellissima chioma. Ma non solo: l’ex Madre Natura ha deciso di condividere con i suoi followers i passi da seguire, in modo da aiutare chi ha intenzione di ‘darci un taglio’! Ecco il post:

“Questo video ha lo scopo di ‘aiutare’ tutti voi che durante questa quarantena avete bisogno di dare una rinfrescata al vostro taglio”, queste le parole di Paola nella didascalia al video. Un video che dura più di 5 minuti, nel quale la bellissima Di Benedetto mostra, passo dopo passo, le mosse per una ‘spuntatina’ perfetta. E, a quanto pare, il risultato è perfetto:

“Questo è il risultato, spero che vi piaccia. Non è nulla di che, abbiamo dato giusto una rinfrescata!“, afferma Paola all’inizio del video. Un video che non è passato affatto inosservato: una pioggia di likes e commenti per la Di Benedetto, a cui tutti hanno fatto i complimenti per la sua abilità ‘segreta’ come parrucchiera. E voi, cosa aspettate a seguire le avventure social della vincitrice del GF Vip? Non ve ne pentirete!