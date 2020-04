GF Vip, Paola Di Benedetto è una delle finaliste di questa quarta edizione del reality di Canale 5, ma ve la ricordate a Ciao Darwin?

Paola Di Benedetto è stata una delle vere e proprie scoperte del Grande Fratello Vip. Entrata all’interno della casa di Cinecittà l’8 Gennaio scorso, la giovane modella è stata un’ottima concorrente del reality. Con una bellezza da capogiro e sempre con interventi più che giusti e mai scontati, l’attuale fidanzata di Federico Rossi si è mostrata senza filtri, senza maschere. E pensare che questa, come ben sapete, non è affatto la sua prima esperienza televisiva. Ancora prima di partecipare a L’Isola dei Famosi, dove ha conosciuto Francesco Monte, la giovane Di Benedetto è stata la Madre Natura di Ciao Darwin. Dimenticarsi di lei, ammettiamolo, è davvero difficile. Eppure, ve la ricordate di quando, con un costume di fiori, Paola è scesa la scale? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

GF Vip, vi ricordate Paola Di Benedetto a Ciao Darwin? Le immagini

In tutto il percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto ha mostrato una maturità davvero incredibile. Nonostante la sua giovanissima età, la fidanzata di Federico Rossi ha ampiamente dimostrato il suo forte carattere. È proprio per questo motivo che il suo nome può essere uno dei più papabili per la vittoria di questa quarta edizione. Certo, la sua presenza non è affatto passata inosservata anche per la sua bellezza. A proposito di questo, ve la ricordate a Ciao Darwin? Sappiamo che, per la prima volta in assoluto, la giovane Di Benedetto si è fatta conoscere ed apprezzare dal pubblico italiano nel programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ma com’era? Siete proprio curiosi di vederla? Vi accontentiamo immediatamente.

Correva l’anno 2016 quando Paola Di Benedetto, durante la sesta puntata di Ciao Darwin 7, ha incantato tutti con la sua smisurata bellezza ed eleganza. Da quel momento, la sua scalata al successo non ha avuto più fine. Vi piacerebbe vederla come vincitrice del GF Vip?