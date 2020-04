Mara Venier, il marito Nicola Carraro la riprende in video su Instagram: “Sei mezza nuda”, la risposta della conduttrice non te la aspetteresti

Quarantena particolare anche per Mara Venier che in questi due mesi è stata colta spesso da molte preoccupazioni, dovute proprio per la situazione delicata. All’inizio dello scoppio del Coronavirus, la preoccupazione della donna era principalmente lo stato di salute del marito Nicola Carraro, che era da poco tornato da alcuni viaggi di lavoro all’estero. Nicola e Mara sono decisamente una coppia molto affiatata e non è affatto inusuale vederli anche sui social insieme. I due coniugi trascorrono il loro tempo libero a casa, occupandosi dello splendido terrazzo che hanno e soprattutto invitando amici a cena. Ovviamente adesso che siamo in tempo di quarantena non è possibile invitare persone a casa, ma la Venier non si lascia sfuggire neanche un’occasione per preparare dei deliziosi manicaretti e soprattutto per condividerne le ricette sui social con i suoi followers. La conduttrice di Domenica In ha una vera passione per la cucina e il marito Nicola non potrebbe che esserne contento! C’è da dire che oltre ad essere molto affiatati, sono anche una coppia molto complice, spesso infatti, i due appaiono sui social mentre si fanno scherzi a vicenda ed è quello che è successo anche questa mattina…

Mara Venier, il video del marito Nicola: “Sei mezza nuda”

Mara Venier è molto legata al marito Nicola Carraro e soprattutto alla famiglia. La donna solo qualche settimana fa si era emozionata in studio a ‘Domenica In‘, per il video messaggio del nipotino. La donna trascorre tantissimo tempo col piccolo, e spessissimo la vediamo sui social abbracciata a lui o intenta a coccolarlo. C’è da dire che per nessuna nonna deve essere facile stare tanto tempo separata dai nipoti. La conduttrice oltre all’amore per la famiglia e per la televisioni, ha anche la passione per il giardinaggio. La vediamo spesso sul terrazzo di casa intenta a curare le piante o a lavarlo dagli escrementi dei gabbiani. Sebbene fino ad ora proprio i gabbiano avevano dato filo da torcere alla bella conduttrice, adesso un altro simpatico animaletto sembra aver infestato il suo terrazzo.

Il marito Nicola l’ha colta seduta a terra, sconsolata per la presenza ingente di formiche. Il marito l’ha ripresa in una mise molto casalinga, con una maglia lunga molto larga e senza pantaloni! La ammonisce scherzosamente dicendo: “Sei mezza nuda”, e la donna lo manda simpaticamente a quel paese.