Barbara D’Urso sulla Fase Due: “Vedrò mio figlio con la mascherina e a un metro e mezzo di distanza”, la confessione a Pomeriggio 5.

È andata in onda oggi, su Canale 5, una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. Come sempre, da qualche mese a questa parte, Barbara D’Urso dedica un’ampia parte della trasmissione all’emergenza Coronavirus. In collegamento durante la puntata di oggi, anche il sindaco di Bari Antonio Decaro, che la conduttrice ha interrogato per avere delucidazioni sulla Fase Due che, dal 4 maggio, partirà in Italia. Tra i tanti argomenti trattati, si è parlato anche delle visite ai congiunti, che dal prossimo lunedì saranno consentite. Il sindaco, però, ricorda a tutti che è fondamentale che le visite durino poco e che, anche se in casa, si rispettino tutte le regole. È a questo punto che la D’Urso sottolinea come per molti sarà difficile rivedere un proprio caro senza poterlo riabbracciare, parlando anche dell’incontro che avrà coi propri figli

Barbara D’Urso sulla Fase Due: “Vedrò mio figlio ma a un metro e mezzo di distanza, sarà difficile”

“Io vado a trovare mio figlio che non vedo da due mesi. Sarà difficile, ma lo farò perché siamo molto rigorosi, non poterlo abbracciare e stare a un metro di distanza con le mascherine. Ma io dico che già è un primo passo.” Con queste parole Barbara D’Urso parla del possibile incontro che avrà con i suoi figli, che non vede da due mesi. Nel corso della puntata di oggi di Pomeriggio 5, la conduttrice sottolinea come, nonostante sia molto difficile bisognerà rispettare le distanza anche in casa, quando si visiteranno i congiunti: “Io spero di riuscire di vedere mio figlio ma lo vedrò io con la mascherina, lui con la mascherina e a un metro e mezzo di distanza. Per rispetto di tutti quanti, dovremmo farlo.” Come ricorda anche il sindaco di Bari, da lunedì inizierà una nuova fase perché l’Italia sarà fuori dall’emergenza sanitaria in quanto le terapie intensive saranno più libero. Questo, però, non vuol dire che il Covid-19 è improvvisamente scomparso.

“Ognuno di noi si assumerà la responsabilità di quello che fa, ricordando che purtroppo c’è ancora il virus in circolazione. Qua non si gioca. Il virus è bastardo e dobbiamo aspettare che sia sconfitto”, aggiunge la D’Urso.