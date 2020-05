Chi è Irama: età, carriera e vero nome del concorrente di Amici Speciali, il nuovo talent di Maria De Filippi.

Si chiama Amici Speciali ed è la nuova versione del famoso talent di Maria De Filippi. No, non sarà come Amici Celebrities, anche se i concorrenti di questo nuovo format non sono affatto sconosciuti! Si tratta, infatti, di una gara tra ex protagonisti del talent di Canale 5. Molti ex vincitori, ma non solo, si sfideranno sul palco del famoso programma della De Filippi, a suon di canti e balli. Un’edizione che, come ha spiegato la conduttrice, dovrà attenersi alle restrizioni del Coronavirus, come è inevitabile. Ma i protagonisti faranno di tutto per fare compagnia al pubblico, deliziandolo col loro talento. Tra i concorrenti ufficiali di Amici Speciali c’è anche lui, Irama, vincitore dell’edizione 2018 di Amici. Conosciamolo meglio!

Amici Speciali, chi è Irama: età, carriera, vero nome

La data di partenza non è stata ancora fissata, ma Amici Speciali dovrebbe partire proprio nel mese di Maggio, per quattro attesissime prime serate! Un format del tutto nuovo, in cui rivedremo tanti ex volti dell’amatissimo talent della De Filippi. Tra questi, anche Irama, il cantante che ha trionfato nella edizione di Amici del 2018. Nato a Carrara il 20 dicembre del 1995, Irama ha conquistato il pubblico sin dalla sua prima esibizione sul palco di Amici, durante le puntata pomeridiane. In realtà, il cantante aveva già partecipato a Sanremo, nella categoria Nuove Proposte, nel 2016, col brano Cosa resterà. Ma è stato Amici a regalargli il vero successo. Un successo grazie al quale, nel 2019, è tornato sul palco dell’Ariston, col brano La ragazza con il cuore di latta. La passione per la musica nasce ben presto per Irama, che dichiara di essere cresciuto con la musica di Francesco Guccini e Fabrizio De Andrè. La musica e il ritmo, che Irama ha nel sangue, ma anche nel nome: il vero nome del cantante è, infatti, Filippo Maria Fanti e Maria, in malese,significa ritmo. Nel 2018, anno del trionfo ad Amici, esce l’EP Plume, che contiene brani di enorme successo come Nera e Un giorno in più: verrà certificato doppio platino il 18 luglio 2018. Ma la carriera di Irama è un susseguirsi di successi, come Arrogante, il brano che è diventato uno dei tormentoni più ascoltati dell’estate 2019.

Vita privata: dalla De Lellis a Victoria Stella

Per qualche mese, Irama ha vissuto una breve ma intensa storia con Giulia De Lellis, ex protagonista di Uomini e Donne e nota influencer. Tre mesi dopo la loro rottura, il cantante ha ‘presentato’ la sua nuova fiamma. Si tratta della bellissima modella Victoria Stella Doritou, a cui ormai è legato da quasi un anno. Spesso, la modella pubblica sui social scatti in compagnia del suo compagno. Come questo che vi mostriamo:

Ma anche Irama può contare su un’ampia schiera di fan sui social: ben 1 milione e 400 mila followers seguono il suo profilo ufficiale. E voi, cosa aspettate a farlo?