Kaos, la mitologia greca sbarca su Netflix con una serie tv: quando esce e anticipazioni sulla trama

Netflix, Kaos: cosa sappiamo sulla nuova serie tv in cantiere. Trama, anticipazioni, novità e data di uscita.

Appassionati di serie tv su Netflix tenetevi pronti per una nuova uscita pazzesca, Kaos. In questi giorni in cui siamo a casa bloccati, sapere che sta per arrivare sulla nostra piattaforma streaming preferita un nuovo appuntamento è molto emozionante. Abbiamo finito La Casa di Carta e ci sembra di non avere nessun altro telefilm interessante per le mani? Bene, è il momento di prepararsi per la serie tv mitologica, ma in chiave moderna. Kaos.

Anticipazioni Kaos: trama e data di uscita

Kaos è una serie Netflix tra le più attese in assoluto. Un mix geniale tra commedia, dramma e fantasy e finalmente i canali social della piattaforma hanno iniziato a parlarne con anche una pagina dedicata da cui abbiamo estrapolato le primo anticipazioni sulle puntate, la trama e la data di uscita. Prima di tutto sappiamo che a tirare le fila di questa nuova serie tv è Charlie Covell che conosciamo per un’altra serie di successo “The End of the F***ing World”.

Quando uscirà Kaos?

Per quanto riguarda la data di uscita di ancora non ci sono date certe visto che le riprese dovrebbero cominciare a giugno 2020. Tutto, chiaramente, Coronavirus permettendo. Pare quindi che verrà rilasciata nel 2021. L’attesa è ancora lunga insomma. La sceneggiatrice non ha voluto rivelare molto sul cast, ma ha informato i fan che avrà uno stile epico in stile Game Of Thrones, ma con l’humor che la contraddistingue da sempre.

Di cosa parla? La trama delle serie Netlfix

Per quanto riguarda le anticipazioni di Kaos sappiamo che sarà ambientata in tre mondi: quello della Terra, gli Inferi e il mondo degli Dei. Il tutto però in un contesto molto contemporaneo in cui i miti classici, come Orfeo ed Euridice (forse al centro della trama) verranno rivisitati in chiave moderna.

Sappiamo quindi che in Kaos una delle storie riprenderà le fila proprio del mito di Euridice e Orfeo che, ricordiamo vede il cantore innamorarsi di una ninfa e, quando lei muore, ottiene la possibilità di scendere negli inferi per salvarla.