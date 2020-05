Sharon Stone si mostra senza trucco sui social: com’è la star al naturale

Sharon Stone si mostra sui social senza trucco: ecco com’è la star americana in versione acqua e sapone, fan a bocca aperta.

Sharon Stone non ha certamente bisogno di presentazioni. La diva americana, protagonista di film che hanno fatto la storia del cinema, uno fra tutti Basic Instinct, è una donna ancora oggi bellissima, con i suoi 62 anni. Vera e propria icona di bellezza, con i suoi capelli biondi, occhi azzurri e lineamenti perfetti, Sharon si è sempre mostrata al top, con trucco e parrucco precisi e ordinati. Ma l’avete mai vista invece al naturale? Beh, probabilmente no, perché Sharon è sempre perfetta. In questo periodo in cui è ache lei in quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus, la star ha deciso di utilizzare il suo profilo Instagram in modo diverso dal solito, mostrando la sua quotidianità e quindi facendosi vedere anche in una versione ‘casalinga’, acqua e sapone. Volete scoprire com’è la Stone senza trucco? Continuate a leggere e lo vedrete!

Sharon Stone si mostra senza trucco in quarantena: ecco com’è la star americana in versione acqua e sapone

Sharon Stone è sempre stata una delle più grandi icone di bellezza in circolazione e anche oggi, con i suoi 62 anni, mantiene il suo incredibile fascino, nonostante qualche naturale segno del tempo, che la rende ancora più ‘vera’ agli occhi dei suoi tantissimi fan. L’attrice è sempre molti attiva sui social ed è solita pubblicare immagini del suo lavoro, di eventi o copertine di cui è protagonista, foto in cui è sempre perfetta e al top. In questo periodo di quarantena, invece, la star non si è fatta troppi problemi a mostrarsi in versione acqua e sapone, condividendo con i suoi 2 milioni di followers alcuni momenti dellla sua vita quotidiana. Un video in particolare, la mostra in primo piano completamente senza trucco e con i capelli leggermente in disordine.

In questo video, in cui fa degli esercizi di respirazioni per rilassarsi, Sharon è totalmente acqua e sapone e va detto che mantiene comunque il suo fascino. Siete d’accordo?