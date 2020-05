Primo maggio, il discorso di Sergio Mattarella: “Guardiamo alla ripresa, il lavoro dà libertà e dignità. La fase 2 deve essere ben governata”, ecco le parole del Presidente della Repubblica nel dettaglio.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto come di consueto con un discorso alla Nazione nel giorno della Festa dei Lavoratori. Una festività vissuta in modo diverso dal solito quest’anno, vista l’emergenza Coronavirus che ha messo in ginocchio l’italia non solo dal punto di vista sanitario, ma anche sotto il profilo economico. Tantissimi italiani sono stati costretti a fermarsi o a chiudere le proprie attività, e molti avranno difficoltà a ripartire dopo le restrizioni imposte dal Governo per fronteggiare la pandemia. Mattarella si è rivolto a tutti, dai cittadini alle istituzioni, parlando dell’importanza del lavoro e dando alcune indicazioni su come dovrebbe essere la ripresa del Paese: ecco le sue parole nel dettaglio.

Primo Maggio, il discorso di Sergio Mattarella: “Guardiamo alla ripresa, la fase 2 deve essere ben governata”

Sergio Mattarella ha parlato a tutti gli italiani del giorno della Festa dei Lavoratori, sottolineando l’importanza del lavoro come condizione di dignità e libertà: “Non ci può essere Repubblica senza lavoro, come afferma il primo articolo della nostra Costituzione”, ha detto il Presidente, che ha parlato anche della ripresa delle attività, prevista per la fase 2, a partire dunque dl prossimo 4 maggio. In merito all’allentamento delle misure restrittive, Mattarella ha detto che il Governo dovrà essere molto chiaro e presente per evitare che ci siano nuovi crolli: “La Fase 2 dovrà essere sapientemente governata affinché non ci siano ulteriori precarietà ed esclusioni, ma si riesca invece a superare storici ritardi, come quelli del lavoro per i giovani e le donne, soprattutto nel Mezzogiorno, e quello del lavoro in nero e dello sfruttamento”.

Il Presidente della Repubblica ha detto che è necessario in questo momento guardare alla ripresa che avverrà dal 4 maggio, facendo però appello al senso civico e di responsabilità di tutti, affinché non vengano vanificati gli sforzi fatti finora nella lotta al virus. Secondo Mattarella in quest fase sarà necessario che gli sforzi di tutti siano concordi, senza distrazioni o negligenze, e che ci sia anche un tempestivo ed efficace sostegno alle famiglie e alle attività produttive che sono in difficoltà.

Infine, uno sforzo speciale Mattarella lo ha chiesto a tutte le istituzioni, compresi gli enti locali, perché ci sia in questa fase un clima di leale collaborazione tra tutti.