Giuseppe Conte, spunta la foto da giovanissimo e il web impazzisce

Avete mai visto il Presidente Giuseppe Conte da ragazzo? Forse no, ma questo scatto vi soddisferà la curiosità.

Siamo abituati a vedere il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nelle sue vesti più “normali”. Ossia come referente politico di estrema importanza, punto fermo del nostro Paese in queste ore e giorni così difficili. Eppure Conte non è un uomo che è “nato” così. Anche lui, come tutti, ha un passato. È stato bambino ed è stato ragazzo. Facciamo fatica ad immaginarlo, certo, ma grazie a questa foto un po’ meno!

La foto da giovanissimo di Giuseppe Conte

Lo scatto che ritrae Giuseppe Conte da giovane sta facendo impazzire il web. Pubblicato su Twitter sotto forma di simpatico cinguettio con la didascalia “Che piacione Giuseppi”, in breve tempo questo tweet è rimbalzato da una parte all’altra del web diventando virale in pochissimo tempo. Del resto, in questi giorni di emergenza per il Coronavirus, si è scatenata una nuova moda. Non parliamo di gare di cucina o di challenge fisiche. No! Questa volta è nata una Bimbe di Conte Mania. Infatti le fan del Presidente Conte sono tantissime ed è nata una pagina Facebook e Instagram, molto simpatica, che idolatra il Presidente come un vero e proprio sex symbol. In breve quindi Giuseppe Conte oltre ad essere una figura storicamente cruciale che, data la pandemia che sta affrontando e cercando di gestire passerà veramente alla storia, è anche un idolo delle folle. Chiaro, c’è chi lo ama e chi lo odia, ma una cosa è certa, le Bimbe di Conte per questa foto di lui da giovanissimo impazziranno.

Non sappiamo di preciso quanti anni possa avere il Presidente Conte nella foto. Forse risale ai tempi della laurea in giurisprudenza, oppure agli anni immediatamente successivi in cui ha lavorato come professore varcando anche le importanti soglie di Yale e di altre prestigiose facoltà del mondo. Già perché prima di essere Presidente, anche Conte come dicevamo è stato bambino, ragazzo e ha fatto la sua gavetta!

Giuseppe Conte e la Fase 2

Nei giorni scorsi il Presidente Conte però ha fatto parlare di sé non per la bellezza o per le foto da giovane. Siamo infatti alle porte della delicatissima Fase 2 in cui l’Italia piano piano proverà a ricominciare a vivere e a convivere, soprattutto, con il Coronavirus. Si tratta di una emergenza mai vista prima e che, come ha dichiarato Conte stesso, ha dei risvolti evidentemente imprevedibili. Cautela e attenzione sono dunque le parole d’ordine di questo particolare momento storico e agli italiani si chiede solidarietà e rispetto delle regole.