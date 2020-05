Brutta notizia per i fan di Christian De Sica: l’attore pochi minuti fa ha pubblicato un triste annuncio su Instagram, ecco le sue parole

Christian De Sica è uno degli attori più amati del cinema italiano. Difficile dire se la popolarità del figlio abbia raggiunto quella del padre Vittorio, ma Christian è sicuramente amatissimo nel nostro paese e anche all’estero. De Sica ha reso celebre il filone del cinepanettone, nato in Italia grazie alla famiglia De Laurentiis e ai Vanzina. Christian è stato sempre presente, formando una coppia inimitabile con Massimo Boldi. Negli ultimi anni, Christian si è dilettato anche in cabina di regia con pellicole del calibro di Amici come prima e Sono solo fantasmi. Il risultato ovviamente è stato entusiasmante.

Christian De Sica, brutta notizia: il triste annuncio su Instagram

Gli ultimi lavori cinematografici di De Sica sono stati il già citato Sono solo fantasmi, uscito nelle sale il 14 novembre 2019 e che vede alla regia l’attore stesso, e La mia banda suona il pop di Fausto Brizzi. Nel frattempo, però, l’attore stava lavorando ad altre produzioni, come “Chi ha incastrato Babbo Natale” per la regia di Alessandro Siani. L’emergenza Coronavirus ha travolto anche il mondo dello spettacolo e il cinema è stato sicuramente uno dei settori più colpiti. Difficile ipotizzare quando si potrà tornare nelle sale e nel frattempo le produzioni saltano e le uscite vengono rimandate. Proprio qualche ora fa, De Sica ha pubblicato una brutta notizia sul suo account Instagram: “Chi ha incastrato Babbo Natale il film che dovevo fare per la regia di Alessandro Siani sara’ per vari motivi rimandato al Natale del prossimo anno”.

Un brutto colpo per i fan dell’attore, che attendevano con ansia il suo nuovo lavoro. Il nuovo film di Alessandro Siani con protagonista De Sica uscirà il prossimo Natale, sempre Coronavirus permettendo.