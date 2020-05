L’Eredità torna in onda con puntate speciali: l’iniziativa

Splendida notizia per i fan de “L’Eredità”: il programma condotto da Flavio Insinna torna in onda con puntate speciali, ecco di cosa si tratta

L’emergenza Coronavirus ha stravolta anche i palinsesti televisivi. Molti programmi sono stati sospesi a data da destinarsi, altri stanno andando in onda senza pubblico in studio. Rai e Mediaset sono state costrette a correre ai ripari: la rete pubblica ha deciso di puntare su alcune serie tv in cantiere, come Doc di Luca Argentero o Vivi e lascia vivere di Elena Sofia Ricci; mentre la rete del Biscione ha deciso di puntare su film e saghe amate dal pubblico, oltre che sulle repliche di programmi televisivi come Tu si que vales e Ciao Darwin. Anche i quiz show di entrambe le reti stanno andando in onda in replica, ma presto potrebbero ripartire.

L’Eredità torna in onda con puntate speciali

L’Eredità è pronto a tornare in onda. Le registrazioni del programma di Flavio Insinna hanno subito un leggero stop in seguito all’emergenza Coronavirus. La Rai però non ha potuto fare a meno del quiz show ed ha mandato in onda le repliche. Il programma potrebbe tornare in onda su Rai Uno già da lunedì 4 maggio, rispettando ovviamente le norme dettate dal governo. La trasmissione ripartirà, come si legge sul blog di Davide Maggio, con delle puntate speciali. Da lunedì, infatti, potrebbe essere indetto un torneo tra i campioni e l’incasso delle vittorie potrebbe essere devoluto in beneficenza alla Protezione Civile. Il quiz show di Rai Uno dunque è pronto a ripartire con uno scopo benefico per sostenere la Protezione Civile nell’emergenza sanitaria che ha colpito tutto il paese.

I telespettatori di Rai Uno ovviamente hanno accolto con grande entusiasmo la notizia. Le repliche non hanno fatto sentire la mancanza del programma, ma una ventata d’aria fresca serve anche in televisione.