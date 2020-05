Coronavirus: come indossare correttamente la mascherina

Mascherina, come indossarla correttamente durante la Fase 2 della pandemia di Coronavirus.

La mascherina è diventata un dispositivo di sicurezza fondamentale per la nostra vita. Da quando siamo rimasti chiusi in casa per via del lockdown da Coronavirus non ci siamo molto preoccupati del mondo esterno. Ma ora che la pressione sta per allentarsi e l’Italia è pronta per entrare nella fase 2 bisogna capire come usare correttamente la mascherina quando usciamo di casa. Come metterla e in quali casi è possibile disinfettarla e in quali no. Online si trovano moltissime indicazioni a riguardo, ma come sempre è importante riferirsi solo a siti sicuri e autorevoli in merito quindi le informazioni che troverete di seguito arrivano direttamente dal Ministero della Salute e dalla Fondazione Umberto Veronesi.

Come indossare correttamente la mascherina chirurgica

Agnese Collino, biologa e supervisore scientifico di Fondazione Umberto Veronesi, spiega infatti che le mascherine di tipo chirurgico servono per bloccare il virus in uscita. Ossia bloccano gran parte delle nostre particelli di saliva e proteggono gli altri da noi diciamo. Chiaro è che se tutti le indossassimo automaticamente tutti proteggeremmo noi stessi proteggendo il prossimo. Le mascherina riservate invece al personale medico che proteggono dal virus in “entrata” quindi dalla particelle di saliva altrui per dirlo in termini poveri sono le mascherine con filtro FFP2 o FFP3.

I consigli dell’esperto

Per indossare la mascherina il primo consiglio della dottoressa è quello di legarsi i capelli ed evitare gioielli per ridurre le possibilità che ci venga il bisogno di toccarci il volto anche quando siamo fuori casa. Prendiamo poi la mascherina rivolgendola con il ferretto verso l’alto che quindi andrà sul naso, la apriamo a ventaglio e la adattiamo al nostro visto facendo sì che la mascherina non si muova sul volto mentre parliamo. Una volta indossata la mascherina e i guanti il consiglio è di non toccarli e di non toglierli per tutto il tempo in cui siamo fuori e naso e bocca devono rimanere sempre coperti. Una volta tornati a casa bisogna levarla prendendola sempre e solo dagli elastici senza contaminarsi.

Chiaramente prima e dopo ogni volta in cui indossiamo la mascherina è importante lavarsi accuratamente le mani per almeno 20-30 secondi. Infatti al di là dell’uso dei dispositivi personali è sempre molto importante mantenere le distanze e lavarsi spesso le mani.