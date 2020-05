Coronavirus, l’OMS fa chiarezza: ‘Siamo certi che sia di origine naturale’

Coronavirus, l’OMS ha fatto una chiarezza una volta per tutte sull’origine del virus che, in questi ultimi mesi, si è diffuso in tutto il mondo.

Non si fa altro che parlare di questo. Sono diversi mesi, ormai, che il Coronavirus è subentrato nelle nostre vite sconvolgendole completamente. Nato e diffusosi inizialmente in Cina, il Covid-19 si è rapidamente diffuso in Italia e, lo sappiamo, anche nella maggior parte d’Europa. Ecco, ma da dove è nato? È da diverso tempo, come dicevamo, che è l’argomento centrale delle nostre giornate, ma cosa sappiamo sulla sua origine? A tal proposito, sono state fatte numerose ipotesi. C’è chi ha detto che sia nato dagli animali. O, addirittura, che sia nato dal pipistrello. Ecco, dov’è la verità? A fare chiarezza sulla vicenda è stato l’OMS. Che, nella quotidiana conferenza di venerdì 1 Maggio, ha fatto luce sull’argomento. Ecco, quindi, cosa è stato dichiarato in merito all’origine del Coronavirus.

Coronavirus, l’OMS chiarisce la sua origine: le dichiarazioni

Seppure siano diversi mesi che il Coronavirus sia presente nelle nostre vite, sappiamo davvero ben poco della sua origine. Come dicevamo precedentemente, ci sono diverse e tantissime ipotesi al riguardo. A partire da chi crede che il Covid-19 sia nato negli animali. O chi, invece, sostiene che derivi dal pipistrello. Ecco, qual è l’ipotesi più accreditata? Nessuna delle due! Come chiarito dall’OMS, nel corso della conferenza di venerdì 1 Maggio, il virus cinese non sembrerebbe essere affatto nato né dagli animali e né dai pipistrelli. Piuttosto, la sua origine va rintracciata nell’ambito naturale. Con le parole del direttore generale delle emergenza dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi, sembrerebbe essersi giunti ad una conclusione su quale possa essere stata l’origine del Coronavirus. Infatti, alla domanda di un giornalista, presente in conferenza, proprio su questo argomento, Michael Ryan non ha esitato affatto a rispondere. Vediamo nel dettaglio la sua spiegazione.

Prima di spiegare nel dettaglio la spiegazione del direttore delle emergenze dell”Organizzazione Mondiale della Sanità, è opportuno che voi sappiate che, nella giornata del 1 Maggio, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d’America, ha continuato a ribadire che, a detta sua, il Coronavirus sarebbe nato da un pipistrello. È proprio per questo motivo che Michael Ryan, nel corso della quotidiana conferenza stampa, ha colto la palla in balzo per chiarire una volta per tutte la vicenda. ‘Per quanto riguarda l’origine del virus, abbiamo ascoltato molti scienziati che hanno studiato questo virus e siamo certi che sia di origine naturale’, si legge su Ansa.it. E poi conclude: ‘Il nostro obiettivo è comprendere come sia stata possibile la trasmissione da animale a uomo, ovvero come sia stata attraversata la barriera tra specie animale ed umana’.