Contagion, parla lo sceneggiatore: ‘Gli scienziati hanno detto di capire quando quello accade nel film sarebbe accaduto’

Il film Contagion trasmesso su Canale 5 il 1 Maggio ha conquistato tutti, ma ecco che parla lo sceneggiatore: le sue parole spiazzano completamente.

Ieri sera, venerdì 1 Maggio, è andato in onda su Canale 5 un film che ha descritto esattamente la situazione che, dal dicembre scorso, tutto il mondo sta vivendo. Dapprima in Cina e in Italia ed, in seguito, in tutta Europa, la pandemia da Coronavirus è diventata una vera e propria realtà drammatica. Una realtà che, a quanto pare, sembra essere stata descritta, seppure con qualche differenza, da Contagion, il film di Steven Soderbergh uscito nel 2011. Sono tantissime le persone, infatti, che hanno trovato delle affinità tra l’epidemia narrata all’interno della pellicola e la situazione difficile e più che drammatica che ciascuno di noi sta vivendo in questi ultimi mesi. È proprio per questo motivo che, in una recente intervista sul sito Slate.com, lo sceneggiatore del film ha spiegato dettagliatamente perché sembrerebbero esserci tantissime analogie tra le due situazioni. Vediamo cosa dice nel minimo dettaglio.

Contagion, parla lo sceneggiatore del film: le parole che spiazzano tutti

Com’è giusto che sia, per produrre un film basato su un’epidemia globale, è stato necessario studiare tutto nei minimi dettagli. Non è un caso, infatti, se per la realizzazione di Contagion, Scott Z. Burns, questo è il nome dello sceneggiatore, ha dovuto ampiamente documentarsi sui fatti. Non soltanto, infatti, ha avuto la possibilità di lavorare con numerosi scienziati e medici, ma ha ritenuto anche necessario studiare tutte le epidemie che, negli anni passati, si sono diffuso nel mondo. E, dati gli ascolti tv, sembrerebbe che il risultato sia stato più che centrato. Ma non è affatto finita qui. Perché all’indomani delle messa in onda della pellicola, sono davvero tantissime le persone che hanno notato delle vere e proprie affinità tra la situazione che oggigiorno stiamo vivendo e l’epidemia di cui si narra nel film che, ricordiamo, è datato 2011. È proprio per questo motivo che, in una recente intervista, lo sceneggiatore ha voluto mettere in chiaro le cose.

In una recente intervista per Slate.com, Scott Z. Burns ha confessato di aver chiamato in causa diversi scienziati per la realizzazione del film. E che tutti, da quanto si apprende, sembrerebbero essere stati concordi su un punto: ‘Con tutti quelli che ho parlato hanno detto che si trattava di capire quando quello che accade nel film sarebbe accaduto, non se sarebbe mai accaduto’. Insomma, delle parole che, diciamoci la verità, spiazzano tutti.

Le differenze tra il Coronavirus e Contagion

Ovviamente, sia chiaro: Contagion non presagisce affatto il Coronavirus. Piuttosto, tra quello che stiamo vivendo in questi ultimi mesi e il virus narrato all’interno della pellicola vi sono delle nette differenze. In primis, nel film il tasso di mortalità è di circa il 25%. E i sintomi, infine, che corrisponderebbero alle convulsioni.