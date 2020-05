Avanti un Altro: Vittorio Gancitano, Monster Chef, chi è il Signor Fans?

Vittorio Gancitano meglio conosciuto come Monster Chef o Signor Fans è una stella del web non solo di Avanti un Altro!

Il cast di Avanti un Altro! il programma di Canale 5 con Paolo Bonolis e Luca Laurenti è estremamente variegato. Ci sono molti personaggi, oltre ai concorrenti, che si susseguono l’uno dopo l’altro e animano la trasmissione. Tra di loro non possiamo non citare Vito Gancitano, il Signor Fans e meglio conosciuto come Monster Chef! Se volete conoscerlo meglio perché, sicuramente, non avete idea di chi sia questo coloratissimo personaggio eccoci pronti a darvi una risposta.

Chi è realmente Monster Chef e perché si chiama Signor Fans?

Nel web, Vito Gancitano, o meglio il Signor Fans, non è uno sconosciuto anzi. Nella vita di tutti i giorni è un normale venditore di pesci di 50 anni di Mazara Del Vallo, ma per il popolo di internet, lui con le sue barzellette e le gag insieme all’amico Rosario è letteralmente un eroe del www. Quando ha capito di essere apprezzato online, Vito (che lo diciamo, continua a vendere pesce al banco) ha deciso di continuare a fare video con un sacco di ricette molto umili e fai da te, ricche di consigli e suggerimenti, tutti chiaramente in dialetto. Da qui arriva il soprannome, Monster Chef, con un evidente gioco di parole rispetto al programma Masterchef.

Come è nato il Signor Fans?

Ma perché allora lo conosciamo anche come Signor Fans? Tutto è ancora una volta legato ai suoi video. Nelle prime produzioni, alla fine, si era confuso e invece di dire “Ciao a tutti i miei fan” ha chiosato con un “Ciao, sono il vostro Fans”. A realizzare i video, c’è lui, l’amico e protagonista di molte gag, il ragioniere di 25 anni, Rosario che è anche un po’ il suo manager.

I video sono nati per caso, una mattina Rosario gli ha fatto dire tre proverbi simpatici in dialetto mentre tornava da pesca e il giorno dopo il video aveva 30mila visualizzazioni. Difficile insomma farsi scappare tra le mani un bocconcino così prelibato come questo da parte degli autori di Avanti un Altro!