Dynasty, in arrivo la terza attesissima stagione da maggio: scopriamo insieme la trama e il cast della serie tv Original Netflix

Dynasty è una serie tv reboot, cioè basata su una serie cult degli anni ’80 che ebbe un gran successo dal 1981 al 1989, sviluppata da: Josh Schwartz, Stephanie Savage e Sallie Patrick. La serie tratta le vicende della famiglia Carrington, di origine nobiliari. Il pilot della serie viene annunciato nel settembre del 2016, per andare poi in onda nel maggio del 2017. Dynasty viene trasmessa poi dall’11 ottobre 2017 sul canale The CW negli Stati Uniti e poi anche sulla piattaforma di streaming digitale Netflix a livello internazionale dal 12 ottobre del 2017, settimanalmente il giorno dopo la messa in onda sulla rete statunitense. L’8 novembre 2017, The CW ha scelto la serie per un’intera stagione di 22 episodi da mandare in onda nella stagione televisiva 2017-2018. Il 2 aprile del 2018 l’emittente The CW ha rinnovato la serie per una seconda stagione, visto l’enorme successo raggiunto, programmata per andare in onda dal 12 ottobre 2018. Il 31 gennaio del 2019 il The CW ha rinnovato la serie per una terza stagione, in uscita venerdì 11 ottobre 2019 negli USA e in Italia il 23 maggio 2020 su Netflix. Nonostante non si conosca ancora l’esito della serie sulla piattaforma, il The CW ha deciso di rinnovare Dynasty per una quarta stagione.

Dynasty, in arrivo la terza stagione: trama e cast della serie tv Original Netflix

Nelle stagioni precedenti abbiamo assistito agli intrighi di casa Carrington, in particolare tutto è cominciato con il ritorno di Fallon a casa Carrington e la scoperta della relazione tra il padre e la sua segretaria Cristal. Fallon farà di tutto per intromettersi tra la relazione del padre e di Cristal, purtroppo senza successo. Anzi, col passare del tempo la situazione familiare si complica sempre più, mettendo a serio rischio anche le finanze. Nel finale della seconda stagione abbiamo assistito alla colluttazione tra Liam e Adam all’interno della piscina, con la perdita dei sensi del primo. La terza stagione si dovrebbe aprire proprio da questo punto… Una cosa è certa, la terza stagione sarà ancora più intrigante, con il ritrovamento di due cadaveri sotto le fondamenta di casa Carrington… Cosa accadrà stavolta a Fallon?

Cast: