Jovanotti, il grave lutto per il cantautore: il saluto su Instagram è straziante e le sue parole sono davvero da brividi.

Sul suo canale social ufficiale, Jovanotti non perde mai occasione di poter interagire con i suoi numerosi sostenitori. Con più di un milioni di followers, il cantante è solite condividere con loro tutto ciò che gli capita. A partire, quindi, da imperdibili e simpaticissimi video oppure foto che lo ritraggono durante i suoi incredibili tour. Insomma, per Jovanotti il suo canale Instagram può essere visto come un vero e proprio diario personale. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi fan un grave lutto che ha subito. Con un’emozionante fotografia, Lorenzo Cherubini ha voluto fare un saluto più che straziante a Tony Allen, il ‘re’ dell’afrobeat morto all’età di 79 anni. Jovanotti era particolarmente legato al musicista. Lo si deduce chiaramente dalle parole da brividi che il cantante ha voluto dedicargli a corredo di questo scatto fantastico. Vediamo tutto nel minimo dettaglio.

Jovanotti, brutto lutto per il cantante: le parole da brividi su Instagram

Una fotografia davvero emozionante accompagnata dalle parole più che da brividi: è proprio questo il saluto straziante che, pochissime ore fa, Jovanotti ha voluto fare a Tony Allen, il re dell’afrobeat che è venuto a mancare all’età di 79 anni. Insomma, un lutto davvero grave per il cantante. E che, prontamente, ha voluto condividere con il suo tanto amato ed affezionato pubblico social. Come dicevamo precedentemente, Lorenzo Cherubini non ha potuto fare a meno che esprimere tutto il suo dolore per questo lutto. E lo ha fatto con delle parole davvero uniche.

Con una serie di scatti che lo ritraggono in compagnia di Tony Allen, Jovanotti ha voluto così concedere l’ultimo saluto al ‘genio del ritmo’. ‘Abbiamo suonato insieme, lui è stato fantastico con me’, ricorda il cantautore.

Da queste parole riproposte in alto, non soltanto si capisce chiaramente il profondo legame e l’immensa stima che Jovanotti aveva nei confronti di Tony Allen, ma anche quanto il musicista sia stato fondamentale per l’afrobeat.

Chi era Tony Allen?

Tony Allen è nato in Nigeria nel 1940. Dopo aver dato inizio alla sua carriera da batterista nel gruppo Africa 70, si è dedicato alla carriera da solista, affiancandosi ad artisti di un certo calibro. Ma non solo. Dal 2006, infatti, ha fatto parti di diversi band musicali. Tra cui The Good e The Bad and The Queen. Ed, infine, aveva collaborato anche con Jovanotti nel brano ‘Oh vita’.