Linea Verde, la confessione di Beppe Convertini: “È stato emozionante”

Beppe Convertini, conduttore di Linea Verde, ha fatto una confessione ai microfoni di Sologossip: “È stato emozionante”, ecco le sue parole

L’emergenza Coronavirus ha stravolto i palinsesti televisivi. Molti programmi sono stati sospesi a data da destinarsi, altri invece sono stanno andando in onda senza pubblico in studio. Rai e Mediaset sono state costrette a correre ai ripari. La rete pubblica ha puntato su alcune serie televisive già in cantiere, come “Doc” di Luca Argentero o “Vivi e lascia vivere” di Elena Sofia Ricci. La rete del Biscione, invece, ha puntato sulle repliche di alcuni programmi molto amati, come “Ciao Darwin” o “Tu si que vales” e su alcune saghe come “Harry Potter” e “Twlight“. Tra i programmi ancora in onda c’è “Linea Verde“, la storica trasmissione di Rai Uno, oggi condotta da Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli, che racconta il territorio italiano e le sue ricchezze. Il programma, oltre ad andare in onda come di consueto la domenica alle 12:30, in questo periodo va in onda in replica anche dal lunedì al venerdì sempre al solito orario. La nostra redazione ha intervistato il conduttore Convertini, che ha dichiarato: “Già da diverse settimane stiamo parlando della filiera agroalimentare ai tempi del Covid-19. Stiamo raccontando tutto quello che accade nel mondo dell’agricoltura, dell’allevamento e dell’artigiano, ma anche nel mondo del sociale”.

Linea Verde, la confessione di Beppe Convertini

Convertini è uno dei conduttori di Linea Verde, trasmissione in onda su Rai Uno dal lunedì alla domenica (eccetto sabato). La nostra redazione l’ha intervistato in esclusiva e il conduttore ci ha raccontato di come sta affrontando queste giornate in quarantena: “Leggo tanti libri, guardo molti film, faccio giardinaggio e in questo momento anche la preghiera è fondamentale, perchè ti permette di essere vicino a Dio e scoprire qualcosa che va oltre”. Il conduttore ha deciso di restare a Roma per salvaguardare la sua famiglia, che si trova in Puglia. Convertini ha dichiarato: “Restare a casa serve a tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari e soprattutto per non rendere vano il lavoro di medici, infermieri e operatori sanitari che rischiano ogni giorno la loro vita per salvare la nostra”. Il conduttore ha voluto poi fare un plauso agli italiani, che sono rimasti a casa in questo periodo, ed ha promosso il governo Conte: “Credo che Conte sia stato all’altezza di questa situazione. Nessuno era pronto ad una tale emergenza. Sono stati impartiti ottimi consigli, che poi sono diventate regole precise da seguire. Credo che in questo momento tutte le forze politiche debbano essere unite per sconfiggere il virus e far ripartire l’Italia. Conte sta cercando di battere i pugni per ottenere dall’Europa ciò che serve ed è giusto che dia. Se non lo fa, allora l’Europa non ha senso”. Convertini, inoltre, ha consigliato agli italiani di essere patriottici, di consumare prodotti italiani e, quando si potrà, trascorrere le vacanze nel nostro paese.

Riguardo a Linea Verde, invece, il conduttore dichiara: “Ogni domenica raccontiamo ciò che avviene nella filiera agro alimentare e dell’artigianato in questo momento di emergenza, facendo scoprire a tutti gli italiani la bellezza del nostro paese”, poi fa una confessione “È emozionante per noi raccontare quello che stanno vivendo chi lavora in questo momento e chi aiuta gli altri. Abbiamo fatto tantissimi servizi legati alla Caritas o alle associazioni che si occupano dei più fragili come bambini o anziani”. Riguardo al mondo dello spettacolo e della televisione, invece, Convertini dichiara: “Bisognare aiutare il settore artistico e allo stesso tempo ripartire, seguendo le regole dettate in questi mesi. Pian piano si potrà tornare al teatro o al cinema”.

Intervista a cura di Vincenzo Mele.