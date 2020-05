Qualche ora fa, Madonna ha raccontato su Instagram di essersi sottoposta ad un test e di aver scoperto di avere gli anticorpi al Coronavirus: l’annuncio.

Dapprima in Cina e in Italia ed, in seguito, in tutta Europa, la diffusione del Coronavirus è stata repentina e, soprattutto, sconvolgente. Attualmente, infatti, è davvero cospicuo ed altissimo il numero dei contagiati e dei morti in tutto il mondo. L’epidemia, lo sappiamo, ha colpito tutti. A partire dalla gente ‘comune’ fino ai Vip, a gente dello spettacolo, alle celebrità. In Italia, ad esempio, sono stati diversi i conduttori televisivi che hanno raccontato di aver contratto il virus. Come, ad esempio, Nicola Porro e Piero Chiambretti. Così come anche i calciatori della Serie A. A partire, quindi, da Daniele Rugani fino a Dybala, entrambi giocatori della Juventus. Ma non è affatto finita qui. Perché, pochissime ore fa, la celeberrima cantante Madonna ha fatto un annuncio davvero choc. Tramite un breve video caricato sul suo canale social ufficiale, la star americana ha confessato di aver scoperto di avere gli anticorpi al Coronavirus.

Coronavirus, Madonna scopre di avere gli anticorpi: l’annuncio

Anche Madonna, così come tutti noi, è costretta alla quarantena. Per questo motivo, quotidianamente non perde occasione di poter aggiornare i suoi sostenitori di tutto quanto le accade in queste giornate. Tramite dei brevi video caricati sul suo canale social ufficiale, la star americana è solita raccontare tutto quanto sta facendo in questi giorni in Portogallo in compagnia dei suoi figli. Tuttavia, il video pubblicato qualche ora fa è stato davvero ‘sconvolgente’. La celeberrima cantante, infatti, ha confessato di essersi sottoposta, qualche giorno fa, ad un test. E di aver scoperto soltanto adesso di aver sviluppato gli anticorpi al Coronavirus. Da qui, quindi, si deduce che anche la voce di numerosi successi della musica pop abbia contratto il virus. Non sappiamo cosa sia successo nello specifico e, soprattutto, quando Madonna sia stata contagiata. Perché nel suo video, infatti, non ne fa proprio riferimento. E pensare che, pochissime settimane fa, la cantante, in una altro video, aveva voluto raccontare di quanto a questo virus ‘non frega niente quanto tu sia ricco, o quanto tu sia divertente, dove vivi, quanti anni hai’.

In questo video, quindi, Madonna fa un annuncio davvero ‘choc’. Ma non solo. Perché, dopo aver confessato di aver scoperto di avere gli anticorpi al Coronavirus, la cantante americana ha anche rivelato: ‘Domani mi metterò in macchina e farò un lungo viaggio con il finestrino abbassato. Respirerò l’aria da Covid-19. Spero che il sole splenda’.