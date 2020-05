Il Reddito d’Emergenza è un nuovo bonus che va dai 400 agli 800 euro: ecco nel minimo dettaglio come richiederlo e chi può averlo.

Una notizia davvero incredibile per tutti coloro che dal decreto ‘Cura Italia’, purtroppo, non hanno tratto benefici. Stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che da questo mese dovrebbe partire un nuovo bonus, denominato ‘Reddito d’Emergenza’, destinata a far fronte all’inevitabile crisi dovuta dall’emergenza Coronavirus. Come dicevamo quindi, l’indennità verrà affidata a tutte quelle famiglie che non hanno potuto prendere ‘parte’ alle iniziativa dello scorso decreto del Governo. E, cosa molto importante, varierà a seconda del nucleo familiare. L’importo, da quanto si apprende, può variare dai 400 agli 800 euro. Procediamo con ordine, però. E cerchiamo di capire dapprima chi può realmente averlo. E, soprattutto, come è possibile richiederlo. Ecco tutti i dettagli.

Reddito d’Emergenza: cos’è e chi può averlo

Per far fronte a questa crisi dovuta dall’emergenza Coronavirus, lo sappiamo, il Governo ha messo a disposizione una serie di provvedimenti. Con il nome ‘Cura Italia’, il decreto prevede il riconoscimento di un bonus ai lavoratori autonomi o il così chiamato ‘reddito di ultima istanza’. A questi però, stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che da Maggio se ne aggiungerà anche un altro. Da questo mese corrente, quindi, fino ai prossimi tre, sarà possibile usufruire del cosiddetto Reddito d’Emergenza, un nuovo bonus ‘inaugurato’ dallo Stato e previsto per tutti coloro che non hanno tratto benefici dalle indennità di cui vi abbiamo parlato precedentemente. L’importo, come spiegato antecedentemente, parte da un minimo di 400 euro e può arrivare ad un massimo di 800 euro. Ovviamente, questo dipende dal numero di componimenti del nucleo familiare. Ecco, ma chi può richiederlo. Com’è giusto che sia, devono esserci delle ‘prerogative’ per fare richiesta. Eccoli riassunti in alcuni punti:

Il soggetto in questione deve essere residente in Italia e, come dicevamo precedentemente, non deve ricevere alcun sussidio proveniente dagli altri provvedimenti del decreto ‘Cura Italia’;

Il soggetto che richiede l’indennità deve avere un modello ISEE di cui cifra è inferiore ai 15 mila euro ed, infine, un patrimonio immobiliare inferiore ai 10 mila euro;

Il soggetto che richiede l’indennità, per il mese antecedente alla domanda del Reddito D’Emergenza deve possedere un reddito inferiore alla somma dell’indennità che gli verrà attribuita;

Se il soggetto che richiede l’indennità percepisce anche il reddito di cittadinanza, può integrare i due sussidi. A patto che, però, la somma del reddito di cittadinanza sia inferiore rispetto a quella percepita dal REM.

Coloro che, invece, non possono assolutamente fare richiesta del REM sono:

Chi è in carcere;

Chi è in istituti di cura di lunga degenza. Quindi, case di riposo ecc…;

Chi è in strutture che sono a cariche dello Stato.

Per chi, però, avesse nella propria famiglia un membro che risiede in queste luoghi, il calcolo dell’indennità verrà fatto non prendendo in considerazione i loro beni.

Come è possibile richiedere questa nuova indennità?

Quindi, spiegati dettagliatamente tutti coloro che possono usufruire di questa indennità, come è possibile fare la domanda? Beh, è davvero semplicissimo! Il passaggio da eseguire, pensate, è soltanto uno. Parliamo dell’invio del modulo all’Inps. L’ente, appena approvato il decreto che prevede il Reddito d’Emergenza, metterà disponibile un modulo che, ovviamente, deve essere compilato con cura da colui che ne fa richiesta. Non sappiamo con certezza come verranno erogati i soldi. Stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che la modalità è identica all’erogazione del Reddito di Cittadinanza. Al momento della conferma dell’indennità, verrà consegnata una carta, sulla quale verrà caricata la somma del REM. E sarà proprio questa che sarà utile ed indispensabile per fare acquisti e prelievi disponendo, quindi, del bonus.