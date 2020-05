Umberto Gaudino sarà nel cast di Amici Speciali, il nuovo format di Maria De Filippi. Ma in questa foto da giovanissimo è praticamente irriconoscibile.

Umberto Gaudino è un ballerino di Amici di Maria De Filippi che, tra poco, vedremo anche nel cast di Amici Speciali. Il suo fisico mozzafiato ha da sempre colpito moltissime fan del giovane danzatore che, ancora quando era un concorrente nella scuola di Amici, lo esaltavano e lo idolatravano. Quando è uscito dal programma il suo successo non è assolutamente terminato e le fan continuano a seguirlo con forza. Ma come era da ragazzino? Ve lo immaginate? Forse no perché siamo abituati a vedere Umberto con stile e molto fascino ora che è un po’ più grande, ma non disperate. Lo sguardo e lo charme è lo stesso, oggi come ieri.

Umberto Gaudino, Instagram: le foto ieri e oggi

Umberto Gaudino in questi giorni di quarantena sta tenendo compagnia ai suoi fan con molte foto e scatti che lo ritraggono in diversi momenti della giornata. Ogni momento immortalato dalla fotocamera del telefono viene premiato da milioni di like, ma anche le foto “vecchie” del ballerino di Amici non sono niente male. Se si scorre un po’ infatti nel profilo Instagram di Umberto Gaudino si trovano molte cose curiose come una sua foto risalente a qualche anno fa. Il cambiamento però è evidente e Umberto quasi non sembra lui. Da cosa lo risconosciamo?

Sicuramente dallo sguardo ammaliante e affascinante che negli anni non è mai cambiato. Vediamo però i tratti molto più bambineschi del ballerino di Amici Special che oggi è un uomo fatto e finito da milioni di followers. La danza sicuramente lo ha aiutato nel fisico, ma allo stesso tempo un po’ di genetica non è certo da poco e lo ha aiutato. Insomma, Umberto è bellissimo oggi come ieri!