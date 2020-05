Amici Speciale, l’ex ballerino e vincitore della categoria danza Gabriele Esposito è uno dei concorrenti, ma sapete qual è un’altra sua passione?

Sembra che sia un anno davvero speciale per Maria De Filippi e i suoi programmi. Dopo Amici Celebrieties e la formula completamente nuova di Uomini e Donne che si è dovuta adattare all’emergenza Coronavirus, la regina di Mediaset si accinge a presentare al suo tanto caro ed amato pubblico italiano un progetto inedito. Parliamo, infatti, di Amici Speciali. A poche settimane dalla finale della classica formula del talent di Canale 5, la produzione della padrona di casa ha studiato ad un qualcosa di completamente nuovo. E che, fino a questo momento, non avevamo mai visto prima. Infatti, con questo nuovo format del programma avremo la possibilità di rivedere in prima serata alcuni ex concorrenti delle passate edizioni. E non solo. Ecco. Nonostante non si sappia ancora con certezza quando andrà in onda la prima puntata, possiamo dirvi per certo i nomi di tutto il cast. Tra di essi, infatti, figura anche il nome di Gabriele Esposito. Con la sua timidezza e bravura, il ballerino napoletano ha saputo conquistare tutti tanto da vincere anche all’interno della sua categoria, ma sapete che oltre alla danza ha anche un’altra passione?

Gabriele Esposito di Amici Speciale: la seconda passione oltre la danza

Correva l’anno 2015 quando Gabriele Esposito, insieme a Sergio Sylvestre, trionfava all’edizione di quell’anno di Amici. Da quel momento, la sua carriera è stata tutta in ascesa. Tanto che è da diverse edizioni che lo vediamo nel cast del medesimo talent in vesti, però, da ballerino professionista. Ed adesso, a distanza di bene quattro anni, il giovane ballerino si accingerà a calcare quel palco come concorrente di Amici Speciali. Ecco, a proposito di questo: sapete che l’aitante napoletano, oltre la danza, ha anche un’altra passione? A confessarlo è stato il diretto interessato che, in una sua intervista a Il Giornale, ne ha parlato abbondantemente. Cerchiamo di capirne di più in ogni minimo dettaglio.

In questa sua intervista a Il Giornale, Gabriele Esposito ha confessato che, oltre la danza, ha sempre avuto come sua grande passione la moda. Infatti, è proprio nella città dove risiede, ovvero Milano, che ha fatto di questa passione un vero e proprio lavoro.

Il flirt con Mahmood

Seppure non sia stato né confermato e né smentito, stando a quanto si apprende dal settimanale Chi, sembrerebbe che Gabriele Esposito, nei mesi scorsi, abbia avuto un flirt con Mahmood. Da quanto apparso dal giornale di Alfonso Signorini, sembrerebbe che recentemente i due siano stati paparazzati mentre camminavano insieme per le vie di Milano.