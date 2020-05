Coronavirus, il ministro Azzolina chiarisce sulla didattica mista: ‘Non sono decisioni già prese’

Coronavirus, in un recente post su Facebook, il ministro Lucia Azzolina ha chiarito sulla questione della didattica mista: ecco le sue parole.

La questione della scuole, lo sappiamo, è stata una di quelle più dibattute e discusse in questa prima fase dell’emergenza Coronavirus. Gli istituti scolastici, infatti, sono stati i primi a chiudere ad inizio marzo. Quando, quindi, ci trovavamo all’inizio di questa pandemia. E che, come raccontato in un nostro recente articolo, saranno gli ultimi a ripartire. L’anno scolastico 2019 – 2020, infatti, è terminato. E tutti gli studenti, dunque, ritorneranno a scuola soltanto nel settembre del 2020. Una decisione davvero sofferta, senza alcun dubbio, ma davvero inevitabile. Tuttavia, cosa succederà tra pochissimi mesi? Quali modifiche apporterà la scuola a settembre? A parlarne è stata Lucia Azzolina. In un recente intervento a L’Intervista su Sky, il ministro dell’Istruzione ha parlato della cosiddetta didattica mista. Ovvero, una metà della classe, per metà settimana, seguirà in presenza a scuola, l’altra metà, invece, a casa. Ecco. È proprio questa l’ipotesi che si è valutata in questi giorni. E che, appena resa nota, ha provocato numerose reazione. Per questo motivo, pochissime ore fa, sul suo canale Facebook ufficiale, il ministro ha voluto fare chiarezza sulla questione.

Coronavirus, l’Azzolina fa chiarezza sulla didattica mista: le parole su Facebook

Sembrerebbe, infatti, che l’ipotesi avanzata da Lucia Azzolina, nel corso del suo recente intervento a L’Intervista su Sky, riguardante la didattica che dovrebbe essere applicata in tutte le scuole da settembre, sia stata clamorosamente discussa in queste ultime ore. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, il ministro dell’Istruzione ha deciso di intervenire, suo sul canale Facebook ufficiale, per fare chiarezza sulla questione. Sappiamo che l’argomento delle scuole ha particolarmente interessato e toccato tutti gli italiani in questa piena emergenza Coronavirus. Ed è per questo che, sin dal primo momento, sia l’Azzolina che il Capo del Governo si sono messi a lavoro per cercare di trovare un piano davvero importante. Eppure, quello di cui ha parlato il Ministro su Sky non sembra essere ‘piaciuto’ a molti. Da qui, quindi, ne è conseguito il chiarimento su Facebook.

‘Stiamo immaginando soluzioni flessibili’, ha detto Lucia Azzolina in questo post su Facebook dopo, tra l’altro, aver ribadito che la didattica mista non è assolutamente una vera e propria decisione, bensì, al momento, una semplice proposta avanzata al Comitato degli esperti che sta lavorando alla ripresa delle attività scolastiche.

Cosa ne pensa Matteo Salvini della didattica a distanza?

Nel corso del suo intervento a Live-Non è la D’Urso, Matteo Salvini ha chiaramente detto la sua opinione in merito a questa didattica distanza. ‘L’ultima di ieri era una follia’, ha iniziato a dire l’ex ministro. Sottolineando di quanto, in Italia, bisogna prendere esempio dal resto del mondo. ‘Guardiamo cosa fanno gli altri’, ha detto Salvini.