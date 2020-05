Domenica In, Mara Venier riceve una sorpresa in diretta dal marito Nicola Carraro: “E’ impazzito, la quarantena gli ha fatto male”, ecco cos’è successo durante la puntata.

Anche oggi, domenica 3 maggio, è andata in onda un nuova puntata di Domenica In. Il programma di Mara Venier continua dall’inizio della pandemia a tenere compagnia al pubblico la domenica pomeriggio, anche se ci sono stati dei cambiamenti nel modo di andare in onda, ovvero senza pubblico e con la maggior parte degli ospiti in collegamento video. La trasmissione di Rai Uno è una delle poche che non è stata sospesa in questo periodo di emergenza e oggi Mara Venier ha annunciato che potebbe continuare anche oltre il periodo inizialmente previsto. Tanti gli ospiti che sono intervenuti anche nella puntata odierna. Il primo è stato lo chef Gennaro Esposito, che si è collegato in diretta con la Venier direttamente da Angri, provincia di Salerno, dove sta trascorrendo la quarantena in famiglia. Durante il collegamento, però, la conduttrice ha ricevuto una sorpresa da suo marito in diretta ed è rimasta davvero senza parole: ecco cos’è successo.

Mara Venier, sorpresa dal marito in diretta a Domenica In: “E’ impazzito!”, ecco cos’è successo durante la puntata

Mara Venier è andata in onda anche oggi, domenica 3 maggio, con la sua Domenica In. La conduttrice non si è mai fermata dall’inizio della pandemia e sta lavorando per tenere compagnia e intrattenere il suo affezionatissimo pubblico, intervistando ogni settimana gli ospiti in collegamento. Il primo di oggi è stato lo chef Gennaro Esposito, che si è collegato in diretta per insegnare una buonissima ricetta agli italiani, quella del gateau di patate. Dopo una breve iniziale chiacchierata con Mara Venier, lo chef si è preparato per cucinare, ma un attimo prima è stato interrotto perché qualcuno dietro le quinte ha avvisato la conduttrice che c’era una messaggio per lei. In quel momento è partito un video di Nicola Carraro, marito della Venier, pronto con il grembiule da cucina. Carraro ha detto che avrebbe seguito la ricetta dello chef per prepararla a sua moglie in serata: “Tranquilla, non sporco niente”, ha detto.

Inutile dire che la Venier è rimasta davvero senza parole ed è scoppiata in un risata: “Mio marito è impazzito”, ha detto, “questa quarantena gli ha fatto davvero male”. Avete visto anche voi questo imperdibile siparietto?