Mara Venier: ‘Volevo morire’, l’immenso dolore per la morte della madre

Come abbiamo potuto vedere a Verissimo Le Storie, Mara Venier ha fatto una rivelazione riguardante il dolore per la morte della madre.

È la vera e propria regina della Domenica, Mara Venier. Sempre al timone del suo show Domenica In, la conduttrice veneta sa sempre come catturare l’attenzione su di sé. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, mandata in onda a Verissimo Le Storie una delle sue recenti intervista per Silvia Toffanin, la zia d’Italia ha impressionato tutto il pubblico italiano con una particolare frase. ‘Volevo morire’, ha confessato la Venier alla padrona di casa dopo aver descritto dettagliatamente il profondo dolore provato per la morte della madre. Già in diverse occasioni, infatti, Mara ne ha parlato abbondantemente. Ed è per questo motivo che non ne ha potuto fare a meno di parlarne anche nello show della Toffanin alcuni anni fa. Cerchiamo di capire nel minimo dettaglio cos’è successo.

Mara Venier, l’immenso dolore per la morte della madre: la confessione

Resistere al dolore per la morte di un proprio caro, si sa, è davvero difficile. Lo sa bene anche Mara Venier. Che, dopo la dipartita di sua madre, ha raccontato di essere caduta in depressione. La sua mamma era malata di Alzhemeir, una malattia bruttissima che, poco a poco, aveva completamente cancellato la sua memoria. Tanto che, come ha già raccontato la conduttrice televisiva, era arrivata a non conoscere nemmeno più sua figlia. Un dolore profondo, quindi, quando la donna è venuta a mancare. Che, come dicevamo precedentemente, ha provocato nell’animo della Venier un’unica richiesta: voler morire. ‘Volevo andare dove c’era lei’, ha raccontato a Silvia Toffanin a Verissimo. ‘Avevo un rapporto molto speciale. Mi sembrava che tutto il resto non contasse’, ha continuato a dire la signora della Domenica nell’intervista che abbiamo visto in onda a Verissimo Le Storie.

Un dolore, da come si può chiaramente capire, davvero immenso. Che, come raccontato dalla diretta interessata, è stato ‘messo da parte’ con la nascita del suo nipotino Claudio. All’epoca dell’intervista, il piccolo aveva soltanto quattro mesi. Eppure, la zia Mara non ha potuto affatto nascondere di quanto la nasciti di Claudio abbia completamente rivoluzionato e cambiato la sua vita. ‘Sono ritornata ad avere la voglia di andare avanti, non ce l’avevo più quella voglia’, ha dichiarato la conduttrice televisiva. E, poi, conclude: ‘Questo bambino mi ha fatto ritornate la voglia di vivere’.

Il ‘grazie’ a Maria De Filippi

Non soltanto vita privata e vita familiare, ma nel corso di Verissimo Le Stories abbiamo potuto vedere anche di come Mara Venier, in una sua intervista a Silvia Toffanin, abbia ammesso tutta la sua gratitudine a Maria De Filippi. Quando, dopo anni di assenza dalla televisione, la ‘zia’ d’Italia è ritornata sul piccolo schermo come capo della giuria popolare a Tu si que Vales.