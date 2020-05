Giulia D’Urso risponde alla volontà del suo fidanzato, Giulio Raselli, di diventare padre. Ecco le parole dell’ex corteggiatrice.

Una delle coppie più recenti nate nel programma Uomini e Donne è quella composta da Giulio Raselli e Giulia D’Urso. Nonostante le segnalazioni e le voci scomode che giravano sul loro conto, i due si sono innamorati e sono usciti insieme dallo studio di Maria De Filippi. Con una lettera pubblicata dal settimanale Di Più, il giovane ex tronista confessò di essere pronto a fare un grande passo: ovvero quello di diventare padre. “È tutto così perfetto che sento nel mio cuore che è il momento giusto per fare quel passo in più per completarci come famiglia: fare un bambino” furono le sue parole. Giulio attendeva una risposta dalla sua dolce metà: ecco che è arrivata. Con la stessa modalità del Raselli, Giulia ha risposto. Ecco le sue parole.

Uomini e Donne, Giulia D’Urso gela Raselli: “Non sono pronta”

Giulia D’Urso ha finalmente risposto, a distanza di più di un mese, alla lettera pubblicata dal settimanale Di Più e scritta dal suo fidanzato, Giulio Raselli. L’ex tronista si dichiarava pronto a creare una famiglia, dando alla luce un bambino. La D’Urso non ha dato la risposta che tutti si aspettavano: ha chiarito di non sentirsi ancora pronta a fare un passo così importante.

“Giulio, non mi sento ancora pronta per avere un figlio. Ho appena 24 anni e, anche se ti amo, vorrei prima realizzarmi nel lavoro come truccatrice. Nonostante i miei dubbi mi sento non solo emozionata, ma anche onorata della tua proposta, perché chiedere a una donna di mettere al mondo un figlio è la dimostrazione di amore più grande che c’è” sono le parole dell’ex corteggiatrice che si leggono sulla rivista. C’è tempo per riuscire a realizzare i loro progetti ha detto la giovane pugliese.