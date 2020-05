Anticipazioni Uomini e Donne oggi 4 maggio: si torna in studio, cosa succederà e ci sarà il Trono Classico o Over?

Ci siamo, finalmente oggi Uomini e Donne torna in studio con il format classico. Dopo due settimane in cui ci siamo concentrati sul Gemma e Giovanna, corteggiate con le parole senza vedere nessuno di persona oggi si torna a una sorta di normalità. Le anticipazioni del programma quali sono? Cosa vedremo oggi in diretta?

Cosa succederà oggi in studio a Uomini e Donne?

Oggi, 4 maggio, riparte Uomini e Donne e dalle anticipazioni del promo che abbiamo visto online su Witty TV sappiamo già qualcosa. In primis preparatevi perché chiaramente non ci sarà il pubblico in studio. Per tornare alla normalità al 100% c’è ancora tempo, ma dalla produzione assicurano che vedremo tutti i protagonisti sia del Trono Over che di quello Classico. E proprio dal Trono Classico di Uomini e Donne si ripartirà oggi secondo le anticipazioni. Tra le altre novità chiaramente ci sarà il distanziamento sociale delle persone e i protagonisti presenti fisicamente in studio saranno solo coloro che provengono dalla regione Lazio. Ricordiamo infatti che gli spostamenti sono concessi solo a livello regionale. Gli altri, molto probabilmente saranno collegati tramite webcam. In studio oggi quindi vedremo Giovanna Abate e Carlo Pietropoli, i due più vicini alla scelta.

Anticipazioni Trono Classico, Giovanna e Carlo

Giovanna nelle ultime settimane si è allontanata da Sammy. Pare che abbia persino chiuso, ma oggi vedremo se sarà veramente così oppure no. La Abate poi parlerà con Alessandro e molto probabilmente potremo vedere anche in volto l’Alchimista e altri corteggiatori che fino ad oggi sono rimasti nell’oscurità come voleva il programma in questi giorni. Inoltre ampio spazio anche a Carlo Pietropoli che racconterà come ha vissuto queste settimane e come si sente visto che è uno dei tronisti del programma più vicino alla scelta in assoluto.

Insomma, Uomini e Donne riparte con gli opinionisti in studio, i tronisti, chiaramente separati e lontani per permettere di mantenere e rispettare il distanziamento sociale. Ma diciamo che un piccolo scampolo di normalità è ormai dietro l’angolo.