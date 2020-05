Serena Enardu svela il suo peso e la sua altezza attraverso il suo profilo Instagram: le misure dell’ex del GF Vip.

Lei è stata senza dubbio una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione in cui è subentrata in un secondo momento, per raggiungere il suo allora ex Pago e riconquistarlo. Missione compiuta per Serena Enardu, la bellissima sarda che, proprio nella Casa più spiata della tv, è riuscita a chiarire e ritrovare la serenità con il cantante. La loro rottura era arrivata sempre in tv, dopo l’esperienza a Temptation Island Vip. Oggi, i due sono più uniti che mai e stanno trascorrendo la quarantena insieme, a casa di Serena in Sardegna. Ma quest’ultima non dimentica i suoi fan, coi quali si tiene in contatto quotidianamente attraverso il suo profilo social. Ed è proprio su Instagram che, attraverso le domande che si possono inviare in direct, la bella Enardu ha soddisfatto qualche curiosità dei suoi followers. Ad esempio, conoscete le sue misure? È stata proprio Serena a svelare il suo peso e la sua altezza. Scopriamo insieme le sue parole.

Serena Enardu svela il suo peso e la sua altezza: le risposte ai fan di Instagram

Serena Enardu è stata una delle protagoniste del GF Vip 4. La sua storia con Pago ha appassionato tutti, proprio come era accaduto l’estate scorsa, a Temptation Island Vip. Una storia che ha avuto lieto fine: la coppia si è ricongiunta e i due hanno ritrovato la serenità. E se alcuni hanno accolto con scetticismo il ritorno di fiamma tra Pago e Serena, sono in tantissimi i fan che, ogni giorno, li seguono sui social, con tanto calore e affetto. Ed è proprio coi fan che, qualche ora fa, la bellissima Serena ha interagito, attraverso le ‘domande nelle stories di Instagram’. In particolare, un followers ha chiesto alla Enardu quanto è alta e quanto pesa. E Serena non ha esitato a soddisfare la sua curiosità: “Alta non direi, sono un 1,65 m. Penso di pesare ancora 52, o forse anche 53 perché secondo me un chiletto buono l’ho messo in quarantena. Però dai, un metro e 65 e 52!”

Un rapporto speciale, quello tra i fan e Serena, che, con la sua solita ironia e schiettezza, interagisce con loro. E voi, cosa aspettate a seguire la ‘avventure social’ della bellissima Enardu? Non ve ne pentirete?