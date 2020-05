Caterina Balivo in lacrime, è successo in diretta: il motivo

Caterina Balivo non è riuscita a trattenere le lacrime in diretta a “Vieni da me”: la conduttrice si è emozionata, ecco il motivo

L’emergenza Coronavirus ha stravolto anche i palinsesti televisivi. Molti programmi sono stati sospesi, altri invece stanno andando in onda senza pubblico in studio. Rai e Mediaset sono state costrette a correre ai ripari: la rete pubblica ha puntato su alcune serie tv in cantiere come “Doc” con Luca Argentero e “Vivi e lascia vivere” con Elena Sofia Ricci; la rete del Biscione, invece, ha puntato su alcune saghe molto amate, come Harry Potter e Twlight, e sulle repliche di alcuni programmi, come Ciao Darwin e Tu si que vales. Nel frattempo, però, le trasmissioni stanno man mano tornando in onda. Uomini e Donne ha fatto da apripista, andando in onda già due settimane fa con un format rinnovato e oggi con una nuova puntata del trono over. Con l’arrivo della fase 2, però, molti programmi stanno tornando in onda e tra questi vi è Vieni da me, condotto su Rai Uno da Caterina Balivo. Il programma è tornato in onda proprio oggi, lunedì 4 maggio 2020, e la conduttrice non è riuscita a trattenere l’emozione.

Caterina Balivo in lacrime: il motivo

Oggi è tornato in onda Vieni da me, programma dichiaratamente ispirato a The Ellen DeGeneres Show, da cui riprende il logo e la scenografia, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle 15:40 su Rai Uno. La conduttrice ha aperto la puntata con un lungo discorso, dichiarando: “Questa mattina dopo due mesi ho ripreso la macchina, ho attraversato Roma e sono venuta qui. Una Roma semi deserta, ma più bella che mai”. Con la voce rotta dall’emozione e con le lacrime agli occhi, la Balivo ha poi aggiunto: “Ho riflettuto sulle cose che ho imparato in questo periodo. Ho imparato a guardare in faccia la sofferenza senza mai voltarmi. Ho imparato a fotografare i tramonti con i miei bambini e poi rivedere le foto. Ho imparato a non rincorrere il tempo. E poi ho pensato a un’altra cosa: vorrei imparare che in momenti difficili come questi regalare un sorriso è una delle parti più nobili del nostro lavoro”. Per questo motivo, la conduttrice si è detta grata al direttore Coletta per averglielo fatto capire. La Balivo, infatti, inizialmente non era d’accordo sul tornare in onda, ma è probabile che, dopo un fitto colloquio con il direttore della Rai, si sia convinta.

La Balivo andrà in onda ogni giorno come di consueto dalle 14:00 alle 15:40 su Rai Uno. La conduttrice spera di riportare il sorriso sul volto degli italiani.