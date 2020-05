Uomini e Donne, Gemma Galgani si confessa in merito al programma: “Piango lacrime vere… sto davvero male” le parole della dama del trono over

Uomini e Donne è sicuramente uno dei programmi più amati dai telespettatori italiani, sia nella versione classica che in quella Over. Adesso che il format non può andare in onda nella maniera classica come abbiamo siamo sempre stati abituati a vedere fino ad ora, è stata proposta la versione ‘Digital‘, cioè alcuni dei tronisti, tra cui Gemma Galgani e Giovanna Abate, hanno deciso di poter continuare le loro conoscenze attraverso delle chat. In poche parole il programma adesso funziona così. Giovanna e Gemma ricevono delle mail da persone che non conoscono e che potranno conoscere solo attraverso la scrittura per ora. Dopo aver ricevuto le loro email e a volte anche i loro regali, saranno poi le due donne a decidere se accettare o meno di proseguire la conoscenza in questi termini. Come ha spiegato anche la padrona di casa, non è detto che poi chi si cela dietro quella scrittura sia davvero chi dice di essere, ma sta poi alle due troniste decidere se vale la pena o meno correre questo rischio.

Nel corso di queste settimane ci stiamo lentamente abituando a le nuove dinamiche del programma che sono molto diverse da quelle che abbiamo visto fino ad oggi. Fino a d’ora ovviamente la fisicità, il contatto, gli sguardi, le sfuriate, avevano reso il programma un mix davvero irresistibile, come dimostrato anche dal successo avuto negli anni. Tra le grandi protagoniste di questa uova versione c’è sicuramente Gemma, che si trova alle prese con dei corteggiatori davvero diversi tra loro. Come sempre le interruzioni dell’opinionista Tina, spesso lasciano in lacrime la Galgani, che purtroppo incassa i colpi. La donna viene spesso attaccata dalla Vamp di non essere realmente interessata a trovare l’amore, ma soltanto a divertirsi e in alcuni casi i confronti sono talmente accesi da spingere il pubblico a domandarsi se sia tutto reale o costruito a tavolino. Proprio in merito a questo la Galgani ha deciso di rilasciare un’intervista a Di Più Tv, per confutare qualsiasi dubbio in merito.

In particolar modo la dama ha dichiarato in merito a chi l’accusa di inscenare tutto a tavolino: “Mi arrabbio tantissimo quando mi fermano per la strada o mi scrivono dicendo che Uomini e Donne è un programma tutto studiato a tavolino. A cominciare dalle storie d’amore che nascono lì dentro, per finire con le diatribe fra opinionisti e tronisti, in particolare i miei litigi con Tina. È tutto vero! E io quando piango, piango lacrime vere, ci sto davvero male… Lei in passato ha più volte portato in trasmissione la mummia dicendo che sono io. Non avete idea di quanto mi faccia soffrire questo siparietto, dice che sono brutta, che ho il nasone. Non so perché Tina fa così. Le mie amiche dicono che è invidiosa”.