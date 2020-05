Coronavirus, l’epidemiologo Lopalco: ‘Entro fine anno un vaccino efficace’

Coronavirus, l’epidemiologo Lopalco ha parlato del vaccino ed ha dichiarato che entro fine anno, molto probabilmente, avremo un vaccino efficace.

Siamo in piena Fase Due dell’emergenza Coronavirus. Quella, quindi, corrispondente alla convivenza con il Covid-19. Come raccontato in diversi nostri articoli, i tempi per un vaccino, stando a quanto si apprende da Abbrignani, si aggirano intorno ai due o tre anni. Quindi, in attesa non dobbiamo fare altro che stare attenti ovviamente a non contagiarsi e a prendere tutte le precauzioni giuste. A tal proposito, però, l’epidemiologo Lopalco, in un recente intervento nella trasmissione di Rai Tre Agorà, ha fatto un importante annuncio. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che molto probabilmente potremmo avere un vaccino efficace contro il Coronavirus entro fine anno. Ovviamente, non è nulla di certo, sia chiaro. Fatto sta che le sue parole fanno ben sperare. Ma cerchiamo di capire nel minimo dettaglio cosa ha dichiarato.

Coronavirus, l’epidemiologo Lopalco sul vaccino: le sue parole ad Agorà

Gli studi per il vaccino da Coronavirus, lo sappiamo, stanno procedendo davvero alla grande. Eppure, come raccontato in un nostro recente articoli, i tempi di attesa sembrano essere davvero molto lunghi. Tuttavia, come raccontato dall’epidemiologo Lopalco ad Agorà, la trasmissione di Rai Tre, sembrerebbe che molto probabilmente entro fine anno potremmo avere una cura efficace. ‘Ci vorranno altri sei mesi per avviare una produzione soddisfacente’, ha dichiarato il responsabile della task force per l’emergenza coronavirus in Puglia. Ovviamente, ciò che ha tenuto a sottolineare l’epidemiologo è di quanto, nei prossimi mesi, si terrà a dare importanza alle fasce della popolazione più fragili che devono essere necessariamente protette. Ma non è affatto finita qui. Vediamo, infatti, nel minimo dettaglio cosa ha dichiarato.

Il Coronavirus è un virus che muta. Ed è anche su questo punto che, durante il suo intervento ad Agorà, l’epidemiologo Lopalco ha detto qualcosa. ‘È normale che un virus muti’, ha detto in diretta televisiva. Ma, fortunatamente, non è affatto un virus che muta velocemente. Tuttavia, il compito di chi studia il vaccino è proprio quello di sperimentarlo su quelle ‘parti’ che non cambiano affatto nel corso del tempo. ‘Ovvero si fanno prendendo di mira parti che non mutano, e se si farà, vuol dire che funzionerà’, ha sottolineato. Per quanto riguarda, invece, la possibilità di ritornare alla vita normale, le parole di Lopalco sono state abbastanza chiare. ‘Solo quando avremo il vaccino e avremo messo in sicurezza le persone più fragili, potremo ricominciare a fare quello che facevamo prima’, ha concluso.