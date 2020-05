Anna Tatangelo, splendido annuncio a sorpresa: le sue parole su Instagram

Pochi minuti fa, Anna Tatangelo ha pubblicato uno splendido annuncio sul suo account Instagram: ecco le parole della cantante

Anna Tatangelo è una delle cantanti più apprezzate del panorama artistico e musicale. La sua carriera è iniziata molto presto accanto a Gigi D’Alessio, che poi sarebbe diventato il suo compagno. Dopo la vittoria a Sanremo Giovani a soli quindici anni, il successo arriva nel 2005 quando partecipa per la terza volta al Festival di Sanremo con Ragazza di periferia, canzone scritta da Gigi D’Alessio con Vincenzo D’Agostino e Adriano Pennino. La canzone si classifica al terzo posto della Categoria Donne e nelle settimane successive raggiunge la posizione numero 16 nella classifica dei singoli più venduti in Italia. Nel corso della sua carriera, oltre a lavorare nel mondo della musica, la Tatangelo ha lavorato anche in televisione, prima come giudice di X Factor, poi come concorrente di Ballando con le Stelle. È proprio nel programma di Milly Carlucci che mette in mostra tutta la sua sensualità. Nel 2013 conduce Questi siamo noi insieme a Gigi D’Alessio, nel 2016 I migliori anni con Carlo Conti e nel 2018 vince Celebrity Masterchef. La Tatangelo ha esordito anche al cinema, nel 2016, con Un Natale al Sud.

Anna Tatangelo, splendido annuncio su Instagram

Aria di cambiamenti per la Tatangelo: dopo la separazione definitiva da Gigi D’Alessio, avvenuta ufficialmente lo scorzo 3 marzo, la cantante sta avviare un nuovo percorso musicale. La cantante nei giorni scorsi aveva pubblicato alcuni indizi sull’account social, accennando ad un cambio di rotta nel suo percorso musicale. Oggi pomeriggio, invece, è arrivato uno splendido annuncio: “Sta per partire un nuovo viaggio“. L’ex compagna di D’Alessio ha pubblicato un lungo post corredato da una bellissima foto, scrivendo: “Fase due. In realtà le cose non cambiano più di tanto, anzi, bisogna essere ancora più prudenti e continuare a rimanere a casa il più possibile”. La cantante poi ‘arriva al sodo’, parlando del suo percorso: “Io nel frattempo ne approfitto per ascoltare musica e dedicarmi ai miei nuovi pezzi. Sta per partire un nuovo viaggio e manca davvero poco all’uscita del primo singolo”.

Le parole della Tatangelo ovviamente hanno fatto gioire i suoi seguaci. La cantante su Instagram conta oltre un milione di follower e le sue foto sono sempre piene di like. Tra i commenti, oltre a quelli che si complimentano per l’aspetto e soprattutto per il fisico della cantante, qualcuno manifesta tutto il suo entusiasmo per l’annuncio fatto dalla Tatangelo. Il nuovo singolo di Anna sarà il primo prodotto della collaborazione con Mixer T, il nuovo produttore della cantante.