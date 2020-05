Come si svolgerà l’esame di maturità 2020: tutte le indicazioni

View this post on Instagram

Ho fatto una videoconferenza con gli uffici scolastici regionali per fare il punto sulla ripresa a settembre e le attività per il prossimo anno scolastico. Un incontro proficuo nel nome della collaborazione, in cui ci siamo scambiati informazioni utili per raggiungere al meglio l’obiettivo del ritorno a scuola in presenza, in totale sicurezza.