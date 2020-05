Coronavirus, l’Oms avverte: “Ci saranno altre pandemie, dobbiamo prepararci per la prossima”, ecco le preoccupanti parole del Direttore Generale Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Il Coronavirus ha messo in ginocchio il mondo intero negli ultimi mesi. L’Italia è stato tra i Paesi più colpiti dalla terribile pandemia, che non ha risparmiato praticamente nessuna area geografica. In questo momento c’è grande attenzione intorno alla Fase 2, ovvero quella di convivenza con il virus, che è cominciata lunedì 4 maggio. I primi risultati della lenta riapertura saranno chiari già tra qualche giorno e se tutto andrà come previsto, a partire dal 18 maggio ci sarà un ulteriore allentamento delle misure restrittive da parte del Governo, che permetterà la riapertura anche di altre attività. Intanto gli esperti sono al lavoro alla ricerca di cure e vaccini contro il Coronavirus, mentre sono partiti in Italia i test sierologici su un campione di 150mila cittadini. Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità è in campo per rispondere alla pandemia di Covid-19 e poco fa il Direttore Generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha parlato della situazione attuale e ha fatto delle previsioni per l’avvenire decisamente preoccupanti, paventando la possibilità che ci siano in futuro altre pandemie a cui bisogna prepararsi già da oggi: ecco le sue parole nel dettaglio.

Coronavirus, il Direttore Generale dell’Oms: “Ci saranno altre pandemie, bisogna prepararsi”, ecco le sue parole nel dettaglio

Il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha parlato in conferenza stampa a Ginevra, facendo il quadro della situazione mondiala dell’emergenza Coronavirus, che ha raggiunto numeri davvero molto alti. Oltre 3 milioni e mezzo di contagi e 250mila morti sono stati registrati dall’Oms in tutto il mondo, ma l’impatto della pandemia, ha sottolineato da Ghebreyesus, va ben oltre il numero dei casi, perchè molto pesanti sono state anche le conseguenze che questa situazione ha avuto sulle varie economie. “La pandemia alla fine passerà”, ha detto il Direttore Generale, “ma non dobbiamo pensaare di tornare a tutto come prima. Anzi, mentre lavoriamo a quesa pandemia, dobbiamo cominciare a prepararci alla prossima”. Ghebreyesus ha auspicato un miglioramento dei sistemi sanitari di tutto il mondo, affinché si gettino le basi per reggere senza troppo affanni eventuali future emergenze. Sul lavoro svolto finora, il Direttore Generale dell’Oms ha detto che “sarà la storia a giudicarci una volta che la pandemia sarà finita”.

Ghebreyesus ha infine detto che c’è il rischio di tornare al lockdown se i Paesi non gestiranno questa fase di transizione con la giusta attenzione.