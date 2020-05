Paola Perego, prime anticipazioni del suo libro: la conduttrice racconta un doloroso retroscena che riguarda i suoi figli, ecco cosa ha pubblicato su Instagram.

Paola Perego è senza alcun dubbio una conduttrice molto amata ed apprezzata dal pubblico. Sposata con l’agente Lucio Presta, la Perego ha anche due figli, nati dal precedente matrimonio con l’ex calciatore Andrea Carnevale, Giulia e Riccardo. Oltre che in tv, la conduttrice è molto seguita anche sui social. Il suo profilo Instagram conta quasi 300mila followers e lei lo aggiorna costantemente, condividendo con i suoi fan alcuni pensieri, o anche momenti di vita quotidiana, o ricordi di esperienze lavorative passate. Pochi giorni fa ha annunciato l’uscita del suo libro, ‘Dietro le quinte delle mie paure’, nel quale racconta l’esperienza di 25 anni di attacchi di panico. ‘Il mostro’, così come lo chiama la Perego, ora non c’è più, ma ha sicuramente segnato molti aspetti della sua vita, compreso il rapporto con i suoi figli. Poco fa la conduttrice ha pubblicato su Instagram una prima anticipazione del libro, svelando proprio un retroscena che riguarda i suoi due figli: ecco le sue parole.

Paola Perego, ecco le prime anticipazioni del suo libro: il particolare retroscena che riguarda i suoi figli

Paola Perego ha scritto un libro che uscirà il prossimo 12 maggio. ‘Dietro le quinte delle mie paure’, questo il titolo del progetto, non è una vera e propria autobiografia, ma racconta la difficile e lunga battaglia della conduttrice contro gli attacchi di panico, che l’hanno perseguitata per circa 25 anni, segnando inevitabilmente la sua vita. Come ha annunciato lei stessa nel suo post, il libro racconta gli alti e bassi che ha affrontato nel suo percorso, fino ad oggi che finalmente ‘il mostro’ non c’è più. Poco fa la Perego ha pubblicato su Instagram una prima anticipazione del suo libro. Alcune frasi tratte dalle pagine che ha scritto con tanta passione e dedizione, nelle quali svela alcuni retroscena dolorosi che riguardano il rapporto con i suoi figli, anche quelli inevitabilmente segnato dalla sua condizione. “Per quanto davanti a loro fingessi e cercassi di nasconderlo, ero pur sempre una donna malata”, ha scritto Paola, “Come lo spieghi ai tuoi figli che non sei la mamma normale che vorresti essere?”, conclude.

Le parole della Perego sono davvero forti e mostrano chiaramente le grandi difficoltà che ha dovuto affrontare in questo lungo e doloroso percorso, che oggi fortunatamente è solo un ricordo.