Fiorello e Amadeus, diretta imperdibile su Instagram: l’annuncio del comico su Sanremo 2021 spiazza tutti, ecco le sue parole nel dettaglio.

Fiorello e Amadeus saranno ancora protagonisti di Sanremo 2021 dopo il grandissimo successo di questa edizione? Il conduttore è ormai confermato al timone della kermesse musicale più importante in Italia e non è certo un mistero che avrebbe piacere a collaborare acnora una volta con il suo storico amico Fiorello, che quest’anno ha dato il suo inconfondibile tocco alle 5 serate dell’Ariston. Ieri i due hanno fatto un’imperdibile diretta su Instagram, 40 minuti di puro divertimento, in cui hanno parlato di vari argomenti, soffermandosi in particolare proprio su Sanremo 2021, che sembra ancora lontano ma in realtà è già in fase di preparazione. Amadeus ha ribadito ancora un volta il desiderio di essere affiancato da Fiorello e quest’ultimo, tra le varie cose che ha detto, ha fatto poi un clamoroso annuncio, che ha lasciato tutti spiazzati: ecco le sue parole.

Fiorello, clamoroso annuncio sul Festival di Sanremo 2021: ecco le sue parole che hanno spiazzato tutti

Fiorello e Amadeus hanno fatto un’imperdibile diretta sul profilo Instagram del comico siciliano. I due amici hanno fatto divertire i loro tantissimi followers per oltre mezz’ora con battute e simpatiche prese in giro. Inevitabile è stato ricordare l’esperienza condivisa a Sanremo, con tanti divertenti riferimenti in particolare al famoso caso Bugo-Morgan. I due hanno immaginato anche un’ipotetica collaborazione per la prossima edizione di Sanremo, visto che Amadeus ha più volte sottolineato il desiderio di riavere Fiorello accanto a lui sul palco dell’Ariston. Il comico ha dato una serie di idee, sempre sottolineando che non è sicuro di accettare questa proposta, tra cui anche quella di invitare Raffella Carrà e Lorenzo Jovanotti.

Il comico ha anche ‘minacciato’ Amadeus di fargli fare cose incredibili sul palco: “Se accetto ti farà pentire di avermi voluto con te”, ha detto più volte. “Te lo sto dicendo qui davanti a tutti, farò qualsiasi cosa tu mi chieda di fare, percé mi fido di te”, ha invece risposto Amadeus. Alla fine della diretta, poi, dopo aver salutato il conduttore, Fiorello è rimasto qualche minuto da solo, con la testa fra le mani, a riflettere sulla proposta di Amadeus: “Non so, è complicato, analizzano ogni cosa che dici, ogni battuta…Non ho il carattere per farlo, eppure quest’anno l’ho fatto. Mi ha convinto e mi convincera anche stavolta”, ha detto il comico tra sé e sé. Poi ha avuto un’idea clamorosa: “Ci ho pensato adesso, potrei farlo e poi basta. Faccio Sanremo, come va va, e poi chiudo la carriera. Mica devo stare fino a 80 anni in tv? Basta, largo ai giovani!”

Le parole di Fiorello hanno lasciato tutti spiazzati, anche se non è chiaro se si tratti di un vero annuncio o di una delle sue battute. Staremo a vedere!